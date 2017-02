'Le Monde': "El rey Felipe ya puede respirar tranquilamente"

La rueda de prensa de Donald Trump y las investigaciones por el asesinato del hermano del dictador coreano Kim Jong Un desplazaron ayer la sentencia del caso Nóos a un papel secundario en los principales medios internacionales. No obstante, pese a no disponer del espacio de otras ocasiones, el fallo sobre la Infanta se coló en las cabeceras, la mayoría centradas en las consecuencias del veredicto para la corona.

"El rey Felipe ya puede respirar tranquilamente", comenzaba su crónica el rotativo francés Le Monde, que tituló con "La Infanta española Cristina, absuelta; su marido condenado". En la misma línea, los principales medios destacaban las implicaciones para el rey Felipe VI de la sentencia que declara inocente a su hermana.

"Absuelta la hermana del Rey Felipe, seis años y tres meses a su marido", titulaba el digital del periódico italiano La Reppublica, que recalcó que el caso "ha hecho temblar a la corona" española.



Esfuerzos del rey por apartarse

En la prensa anglosajona, la sentencia del tribunal pasó más desapercibida. Tanto el New York Times en la sección de internacional de su edición digital, como el británico The Guardian, recordaban en sus informaciones los esfuerzos del monarca por apartar a su hermana y su cuñado y desvincularlos de la casa Real. Con todo, el New York Times titula "La princesa de España Cristina declarada no culpable en un juicio por fraude, su marido condenado" y The Guardian, que recordaba que la Casa Real incluso retiró el título de Duques de Palma, informó que "La princesa de España Cristina absuelta en un juicio por fraude fiscal". "El cuñado del Rey de España, condenado por corrupción", destacaba el diario económico Financial Times.

En latinoamérica, el diario argentino Clarín se hizo también eco de la noticia con el titular "Corrupción en España: condenaron al cuñado del Rey y absolvieron a la Infanta Cristina".