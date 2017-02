Jarabo no acude a la conciliación con Seijas porque "no hay injuria"

La responsable legal de Podemos, Aina Díaz, tras la no conciliación con la diputada Montserrat Seijas, explicó que el secretario general de Podemos Balears, Alberto Jarabo, no acudió al acto de conciliación porque "creen que no ha habido ningún tipo de injuria y calumnia".

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Díaz señaló que "hemos dicho que no hay conciliación porque en realidad no hay nada que conciliar, ya que las declaraciones de Jarabo las hizo en su uso de la libertad de expresión, dentro del contexto de explicar la aplicación del Código Ético de Podemos".

Al respecto, añadió que consideran que "el Código Ético de Podemos no tiene ningún tipo de necesidad de matización o aclaración como para que tenga que venir Jarabo a un tribunal a conciliar ningún tipo de declaración".

En este punto apuntó que, si la diputada Seijas considera que debe de interponer acciones judiciales contra Jarabo, "haciendo uso de su libertad política, aclarando cuándo podemos aplicar el Código Ético, es libre de hacerlo".

Díaz insistió en que el líder de Podemos hizo sus declaraciones "en un contexto de cómo se aplica el Código Ético, simplemente va a aclarar los principios éticos de Podemos que están sobre la mesa desde el nacimiento de la formación. Venir aquí a matizar esto, consideramos que no tiene razón de ser", recalcó.

"No tenemos nada a conciliar, no se ha hecho ningún tipo de injuria, calumnia ni nada mal hecho. Si a la diputada Seijas no le agrada la libertad de expresión de un político que aplica su Código Ético, no es cosa nuestra", apuntó.

El secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, estaba citado ayer viernes a un acto de conciliación con la diputada expulsada del partido, Montserrat Seijas, por unas declaraciones del líder de Podemos en las que insinuaba una presunta corrupción. Según explicó Seijas, se trata de unas manifestaciones que hizo Jarabo en el acto sobre la Constitución, a raíz del discurso de la delegada del Gobierno, Maria Salom, sobre la lucha contra la corrupción.

Jarabo dijo entonces a la prensa que en Podemos "quien la hace la paga" y atribuía a Seijas "indicios de corrupción", relató la diputada. Por ello, Seijas quería que ayer Jarabo aclarase ante el juez si entiende que es corrupta y si ha cometido algún tipo de ilícito civil o penal que tuviera como consecuencia su expulsión.