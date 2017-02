Company presenta su candidatura exhibiendo fuerza y poder en el PP

Biel Company, un día después de convocarse el congreso regional del próximo 25 y 26 de marzo, presentó su candidatura para liderar el Partido Popular de Balears. Lo hizo exhibiendo poder y fuerza con populares de renombre. Es el caso del histórico presidente Gabriel Cañellas, el exalcalde Mateo Isern o el expresidente del Parlament Pere Rotger. Los tres dejaron ayer su retiro político para mostrar su apoyo incondicional al precandidato. Junto a ellos, más de un centenar de cargos y ediles de todos los pueblos de Mallorca no se perdieron la presentación multitudinaria celebrada en el hotel Palas Atenea.

Un Biel Company que lanzó varios mensajes de unidad y peticiones expresas para que la campaña electoral en este congreso se desarrolle con limpieza. No obstante, sin nombrarlos, lanzó varias puyas contra su gran rival José Ramón Bauzá y contra Esperanza Aguirre. Defendió el regionalismo dentro del PP: "No me importa que algunos de manera intencionada me llamen nacionalista o catalanista, porque no lo soy. Soy español y quiero lo mejor para mi región. Si esto es regionalismo, soy regionalista", apuntó Company entre aplausos.

El mensaje estaba dirigido expresamente hacia Esperanza Aguirre, quien en su intento de catapultar a Bauzá tildó a Company de catalanista. "La frase no fue solo para Aguirre, también para el que le cuenta las cosas a la expresidenta de Madrid", confesó el precandidato a liderar el PP.

La exhibición de ayer de Company frente a su principal contrincante fue de calado. Además de Cañellas e Isern, con quien se fundió en un efusivo abrazo, contó con la eurodiputada Rosa Estaràs, los senadores Miquel Ramis y Catalina Soler, la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer, el exvicepresdente económico de Bauzá y ahora edil de Palma, Josep Ignasi Aguiló, el exalcalde de Inca Rafel Torres, el histórico dirigente Joan Huguet o la exconsellera de Agricultura y exalcaldesa de Andratx Margalida Moner.

A todos ellos hay que unir numerosos alcaldes y ediles de todas las agrupaciones de la Part Forana, incluidas Inca, Calvià y Manacor, así como afiliados de Palma.

Biel Company anunció que en las próximas semanas irá anunciando adhesiones de peso para su candidatura con el claro objetivo de "no solo ganar el congreso del PP, nuestra meta es que el Partido Popular vuelva a gobernar a partir de 2019".



Los mensajes del precandidato

El precandidato regionalista aseguró que "el PP es el único partido con capacidad de actuar de dique de contención de las políticas populistas de los que nos gobiernan en Balears, obsesionados en revisarlo todo por simple interés ideológico o partidista". También señaló que la formación conservadora "es la única capaz de aglutinar al electorado moderado de las islas, mayoritario en la sociedad balear".

Defendió que el PP debe ser un partido abierto: "Es preciso dar voz a las bases y fomentar la participación y el diálogo. Quiero un partido en el que el intercambio de ideas y las diferencias sean la fuente de debate, nunca de hostilidad o de enfrentamiento". En este sentido, Company también lanzó un mensaje de limpieza a todos los afiliados para que esta campaña electoral interna sea "un debate sano de propuestas". Unas palabras que muchos de los presentes entendieron que estaban dirigidas hacia su examigo Tomás Cortés, que esta semana se alineó con José Ramón Bauzá.

Por último, El candidato que sale como favorito para liderar el PP afirmó que tendrá "tolerancia cero" a la corrupción. "Actuaré con contundencia ante cualquier caso de malas prácticas en la gestión pública, aunque también con el respeto necesario a la presunción de innocencia que ampara a toda persona inmersa en un proceso judicial", apostilló.