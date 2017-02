La justicia respalda la expulsión de Huertas de Podemos

La justicia respalda la expulsión de Podemos de la expresidenta del Parlament, Xelo Huertas, al apreciar, como justifica la formación, "una actitud contraria al código ético". De este modo, la titular del Juzgado de Primera Instancia 14 de Palma, Irene Partida, deniega la adopción de la medida cautelar solicitada por la ahora diputada de reingresar en el partido.

En un auto, la juez rechaza la suspensión de la sanción de expulsión impuesta por Podemos a Huertas el pasado mes de diciembre, tal y como reclamaba la expresidenta del Parlament.

Huertas, ahora diputada del Grupo Mixto, fue citada el pasado jueves por las medidas cautelares que solicitó cuando todavía era presidenta de la Cámara, pidiendo suspender la sanción de expulsión de Podemos. En la vista, Huertas pidió su restitución en Podemos, así como en el grupo parlamentario y en su cargo en la Mesa del Parlament, petición que desde el Ministerio Fiscal ya advirtieron que "excede los límites de lo que es una medida cautelar".



Votar al margen del partido

El auto señala que, sin perjuicio de lo que pueda resultar en el juicio, Podemos ha respetado el procedimiento sancionador en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Además, la juez señala que Huertas tuvo la "actitud de votar no de forma independiente" a los presupuestos de la Comunidad por la no renovación del convenio con el CSIC que afectaba a otro miembro del partido, el investigador Daniel Bachiller, "al margen de cualquier decisión" del partido, si bien "no se discute su derecho a opinar ni votar lo que considera" sino "la manifestación de votar no al socaire de sus privilegios como diputada", una actitud "de por sí contraria al Código Ético".

La portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, señaló después de conocer el auto que, de esta manera, "queda demostrado" que su idea de llevar a su formación "a los tribunales tiene poco recorrido". Antes de la junta de portavoces, Camargo expresó que así "se confirma" que se ha hecho "todo acorde a derecho y la juez lo ha confirmado". "La judicialización que Huertas pretende tendrá poco recorrido", señaló: "Nos quedamos bastante tranquilos porque se nos da la razón".