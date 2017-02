Enfermeros de Baleares exigen al PSOE sus compromisos sobre prescripción

El Colegio Oficial de Enfermería de Baleares (Coiba) reclamó ayer al PSOE que "cumpla con sus compromisos para resolver de forma definitiva el tema de la prescripción enfermera", dado que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una proposición no de ley (PNL) socialista sobre este asunto "que no recoge la totalidad de los compromisos". Así se expresó el Coiba recordando que, en reuniones mantenidas con los presidentes de varios colegios profesionales en diciembre, los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometieron a exigir la retirada total del Real Decreto 945/2015 que regula la prescripción enfermera, por el que estos profesionales no pueden indicar fármacos ni tratamientos sin la autorización de un médico. Los socialistas mantuvieron una reunión con las presidentas de los colegios profesionales de Enfermería de Baleares y Murcia, Rosa María Hernández y Amelia Corominas.