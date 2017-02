TUI indemnizará con 2.800 euros a varios pasajeros por retrasos derivados del absentismo de tripulantes

TUI Group deberá compensar a varios pasajeros que sufrieron retrasos y la cancelación de su vuelo el pasado 7 de octubre, debido a un "absentismo masivo" de sus pilotos y de la tripulación de cabina de pasajeros (TCP), según la sentencia dictada por un tribunal de Hannover (Alemania), con una indemnización de 2.800 euros.

El tribunal ha fallado a favor de varios pasajeros, que habían demandado al grupo por retrasos y una cancelación, y ha ordenado a TUI que pague 800 euros en el primer caso y 2.000 euros por la cancelación más intereses. Afectados por estas cancelaciones han presentado un total de 600 denuncias, que aún siguen pendientes de resolución.

A primeros de octubre, TUIfly canceló cerca de 108 vuelos en Alemania debido al absentismo "masivo" de sus tripulantes. Esta situación se produjo por la incertidumbre generada entre los trabajadores tras la confirmación de las negociaciones entre TUI Group y Etihad Airways con la intención de unir fuerzas en un nuevo grupo aéreo, al que se sumaría airberlin, enfocado al mercado turístico y un posible recorte de personal.

Por ello, muchos de sus pilotos y TCP notificaron, en un mismo día, una enfermedad que forzó a TUIfly a cancelar decenas de vuelos durante el periodo de vacaciones escolares en algunos estados federales de Alemania.

El personal de TUI regresó al trabajo después de que la empresa se ofreciese a no cambiar ni los salarios ni las condiciones durante tres años.



600 QUEJAS PENDIENTES



La compañía ya ha reembolsado el coste de los billetes que fueron cancelados pero el juzgado de Hannover aún mantiene 600 quejas archivadas que buscan una compensación adicional y siguiendo la regulación de la Unión Europea. Este fallo no tiene ningún efecto vinculante sobre el resto de reclamaciones pendientes contra TUI.

TUI ha señalado que estas circunstancias estaban fuera de su control, por lo que no debería que abonar esa compensación. No obstante, la sentencia detalla que TUIfly no presentó ninguna evidencia que demostrara que sus trabajadores habían realizado una huelga "salvaje" y tampoco que la aerolínea tomara todas las medidas disponibles para evitar los retrasos en los vuelos.

El grupo turístico cifró estas interrupciones en un coste cercano a los 22 millones de euros para la compañía, que aún sigue negociando con Etihad y airberlin sobre la propuesta de 'joint venture'. Prevé que esté lista para despegar a partir de octubre, coincidiendo con el inicio del programa de invierno.