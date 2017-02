Picornell: "No me disfrazaré para presidir el Parlament, ni llevaré corbata salvo sorpresas"

Baltasar Picornell (Podemos), quien se convertirá hoy en presidente del Parlament, aseguró ayer que no estará "vigilado" por los partidos el Pacto en el ejercicio de su nueva responsabilidad. En sus primeras declaraciones desde que se puso su nombre sobre la mesa tras la destitución de Xelo Huertas, afirmó que es consciente del cargo que asume y lo que implica y que, por lo tanto, sus convicciones republicanas no serán un freno para recibir, por ejemplo, a la Familia Real como máximo representante de la Cámara balear. "Soy republicano, pero se que no seré una autoridad republicana", dijo Picornell quien precisó que accede al cargo sabedor de que deberá "representar a todos los ciudadanos de Balears".

Acompañado por el líder de Podemos, Alberto Jarabo, quien desde hoy será la segunda autoridad de Balears mostró el ejemplar del Parlament con la Constitución, el Estatut d'Autonomia y el Reglamento de la Cámara balear afirmando que esa será su guía de actuación. "No me siento un presidente vigilado, sino un presidente apoyado por mi partido y por los ciudadanos", insistió tras resaltar que los mensajes de respaldo que ha recibido le pesan más que las críticas.



Un Parlament "transparente"



Añadió que como presidente cobrará lo mismo que como diputado, de acuerdo a la limitación salarial de Podemos para sus cargos públicos, y que no pedirá dietas aparte para vestuario, como hizo Huertas. En este sentido, también dejó claro que no cambiará su imagen. "No creo que sea necesario disfrazarse para ser presidente del Parlament", dijo afirmando que su aspecto informal no llama la atención en la calle, pero que en el Parlament se "magnifica" al ser diferente a la imagen habitual de los diputados. "No llevaré corbata... salvo alguna sorpresa", bromeó.

Resaltó que su objetivo es modernizar la Cámara balear y abrirla a los ciudadanos con medidas que vayan más allá de "las visitas guiadas". En este sentido, afirmó que quiere un Parlament "más transparente" propio del "siglo XXI", sacándolo de su "hermetismo". Sus primeros pasos, una vez que sea hoy elegido, serán reunirse con los trabajadores de la Cámara y después con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Picornell admitió que cuando participó en el 15M no imaginaba que entraría en la "vorágine" de un nuevo partido y que acabaría presidiendo el Parlament. "Para mí es una sorpresa y un momento emocionante, son cosas que sólo te pasan una vez en la vida y hay que aprovecharlas", resaltó.



Elección



Picornell será elegido presidente de la Cámara nada más comenzar el pleno de hoy. Contará con los votos a favor, en principio, de los 32 diputados del Pacto y salvo sorpresas de última hora, de Huertas y la también expulsada de Podemos Montserrat Seijas. El Pi y Ciudadanos votarán en blanco y el PP lo hará por la candidata que presenta para el cargo, la exconsellera Núria Riera.

Jarabo, por su parte, afirmó que las declaraciones efectuadas el viernes por la portavoz parlamentaria y número dos de Podemos, Laura Camargo, anunciando que si Picornell no está a la altura y debe dejar el cargo el partido renunciará a la presidencia del Parlament, demuestran la seguridad de que ofrece todas las garantías de estabilidad para la institución. "Es un orgullo que alguien como el honorable diputado Picornell pueda acceder a la presidencia del Parlament", dijo Jarabo.

Añadió que "será el mejor presidente que haya tenido el Parlament" y sostuvo que "es un representante del pueblo que ofrece más garantías" que la popular Núria Riera, que representa a "la aristocracia política". El líder de Podemos presentó el ascenso de Picornell, carpintero metálico de profesión, a la presidencia del Parlament como el de "la valentía de gente a la que educaron en la idea de que no debía participar en la política". En este sentido, lo comparó con el diputado nacional Juan Pedro Yllanes, juez de profesión, quien ahora se incorporará a la dirección estatal de Podemos. "Sabemos que esto no es un juego", concluyó tras asegurar que el que será desde hoy presidente del Parlament es consciente de la "responsabilidad" que asume.