Més no quiere un segundo cable eléctrico si no se reduce la energía nuclear

Més per Mallorca no quiere que se habilite un segundo cable eléctrico entre la península y Balears si no se reduce la generación nuclear en España.

El partido econacionalista presentó ayer una iniciativa política para que el Parlament balear plantee esta exigencia al Gobierno central y que no alargue "bajo ningún concepto la vida útil de las centrales nucleares españolas".

La proposición no de ley fue presentada por el portavoz del grupo econacionalista, David Abril, en rueda de prensa y consta de cinco puntos. Mediante esta propuesta, también se insta al Gobierno central y al Congreso a "revisar la naturaleza y composición" del Consejo de Seguridad Nuclear, para que este organismo "sea verdaderamente independiente y técnico", y que los criterios medioambiental y humana "sean los criterios que lo rijan".

Además, Més quiere que el Parlament inste al ejecutivo de Mariano Rajoy a derogar de "manera inmediata" el denominado "impuesto al sol". En el último punto plantea que "el Parlament inste a todas las instituciones de las islas a trabajar activamente para avanzar hacia una transición energética fundamentada en las energías renovables y la independencia respecto a las energías sucias".