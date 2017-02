Picornell: "Soy republicano, pero sé que no seré un presidente republicano"

El diputado de Podemos,quien se convertirá mañana en presidente del Parlament, ha afirmado que es consciente del cargo que asume y lo que implica y que, por lo tanto, sus convicciones republicanas no serán un freno para recibir, por ejemplo, a la Familia Real como máximo representante de la Cámara balear., ha dicho Picornell quien ha dejado claro que accede al cargo sabedor de que deberá

Picornell ha efectuado sus primeras declaraciones desde que el Pacto abrió el proceso para elegir a la segunda autoridad de Balears tras la destitución de Xelo Huertas. Acompañado por el líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, quien mañana se convertirá en presidente del Parlament ha comparecido ante los medios de comunicación a los cuales, mostrando el Reglamento del Parlament, ha afirmado que esa será su guía. "No me siento un presidente vigilado, si no un presidente apoyado por mi partido y por los ciudadanos", ha dicho Picornell tras resaltar que los mensajes de apoyo que ha recibido le pesan más que las críticas. Ha añadido que como presidente cobrará lo mismo que como diputado, de acuerdo a la limitación salarial de Podemos para sus cargos públicos, y que no pedirá dietas para vestuario, como hizo Huertas.

También ha dejado claro que no cambiará su imagen. "No creo que sea necesario disfrazarse para ser presidente del Parlament", ha dicho antes de mostrar su objetivo de modernizar la Cámara balear y abrirla a los ciudadanos, con medidas que vayan más allá de "las visitas guiadas".

Jarabo, por su parte, ha afirmado que las declaraciones efectuadas el viernes por la número dos del partido, Laura Camargo, anunciando que si Picornell no está a la altura y debe dejar el cargo Podemos renunciará a la presidencia del Parlament, demuestran la seguridad del partido en que ofrece todas las garantías de estabilidad. "Es un orgullo que alguien como el honorable diputado Picornell pueda acceder a la presidencia del Parlament", ha dicho Jarabo.

Picornell será elegido hoy presidente de la Camara con los votos a favor, en principio, de los 32 diputados del Pacto y salvo sorpresas de última hora, de Huertas y la también expulsada de Podemos Montserrat Seijas. El Pi y Ciudadanos votarán en blanco y el PP lo hará por la candidata que presentapara el cargo, la exconsellera Núria Riera.

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha dicho esta mañana que aunque los partidos del Pacto se hayan puesto de acuerdo para elegir a Picornell, esta crisis institucional ha demostrado su desunión. "No volveremos a verles juntos bailando la conga", ha ironizado Prohens. Ha añadido que si Picornell no está a la altura, estallará otra crisis y la responsable será la presidenta del Govern, Francina Armengol, por ponerse en manos de "radicales antisistemas", en referencia a Podemos. El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha replicado a estas declaraciones acusando al PP de "enfangar" hasta el último momento.