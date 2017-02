El director de la oficina de la UE no conoce la bacteria

Ferran Tarradellas, director de la oficina de la Unión Europea para Cataluña y Balears, compareció ayer en el Parlament. Una pregunta obligada fue la plaga de Xylella fastidiosa que azota a Balears y es especial a Mallorca. Tarradellas indicó que no "tenía conocimiento" de la existencia de la bacteria.

El portavoz de El Pi, Jaume Font, fue quien preguntó al director de la oficina de Bruselas sobre esta problemática. La contestación de Tarradellas a Font fue escueta: "Tomo nota", aseveró. Asimismo, se comprometió ante el portavoz de El Pi a buscar lo antes posible información de cómo está el tema en la Comisión Europea para darle una respuesta. Font quería conocer cuáles son las intenciones de Europa sobre la plaga que tiene en vilo a Mallorca.

Resulta curioso comprobar cómo en la comparecencia de Tarradellas no asistió ningún diputados ni de Podemos ni de Més per Mallorca, ni tampoco de Més per Menorca. El resto de grupos parlamentarios criticaron esta cuestión, ya que la Unión Europea tiene una incidencia importante para Balears.

De todas formas, Jaume Font destacó que el representante de Bruselas se limitó a realizar un discurso oficial de la Unión Europea y no ofreció información ni de la plaga de Xylella fastidiosa ni tampoco de temas agrícolas. Precisamente Bruselas, con el reparte de las ayudas agrarias, mantiene un control férreo sobre el sector agrario y las relaciones entre las instituciones locales con la Unión Europea son fundamentales.