Jarabo se disculpa con PSIB y Més tras tacharles de clasistas por vetar a Picornell

El líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, pide disculpas a sus socios del Pacto, PSIB y Més, tras haberles acusado la pasada semana de clasismo al rechazar a Baltasar Picornell como presidente del Parlament "por ser carpintero metálico", y asegura que este reproche se basó "en una interpretación personal".

El líder de la formación morada entonó el mea culpa en declaraciones al programa de IB3 Ràdio Al Dia después de lanzar la semana pasada un ultimátum a los socios del Pacto para que aceptaran a Picornell como presidente de la Cámara tras la destitución de Xelo Huertas. El secretario general de la formación de los círculos esgrimía entonceque socialistas y ecosoberanistas se oponían a la elección de Picornell "debido a su biografía" y más concretamente al hecho de que era "carpintero metálico".

Una vez que PSIB y Més se han plegado a las exigencias del líder de Podemos, Picornell será nombrado presidente de la Cámara balear el próximo martes, ayer tocaba limar asperezas con los socios. Jarabo aclaró que estas reticencias iniciales jamás estuvieron relacionadas con la profesión del diputado podemista. "No se planteó en ningún momento su oficio, fui yo el que lo vinculó y si alguno se ha sentido ofendido, yo le he dicho a la gente de Més y a la gente del PSIB que les pedía disculpas", señaló. En este sentido, el secretario general de Podemos en las islas agregó que su acusación estaba basada "en una apreciación personal". No obstante, Jarabo aclaró que en todo caso, el republicanismo del parlamentario sí que despertaba recelos. "Balti provocaba una cierta sensación de que si iba por libre no fuera a recibir al monarca", agregó.

Por otro lado, respecto a las garantías de estabilidad que se reclaman al diputado que se convertirá en segunda autoridad de Balears, Jarabo señaló a sus socios "que se debe confiar en los cargos que han sido pactados".

Entretanto, aunque los partidos del Pacto darán el martes su apoyo a Picornell, continúan negociando las condiciones para que acceda a la presidencia.