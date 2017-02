El PP advierte que rescatar el túnel costará 20 millones

n El portavoz del PP en el Consell de Mallorca y exconseller insular de Carreteras, Mauricio Rovira, aseguraron ayer que el coste del rescate del Túnel de Sóller será mucho más elevado que el que anunció la institución insular. Rovira recordó que, además de asumir el coste del mantenimiento, el Consell también tendrá que hacerse cargo de los trabajadores. Por este motivo, los populares consideran que dentro de 5 años, fecha en que debía acabar la concesión, el coste para el Consell será superior a los 20 millones de euros.

La concesión del Túnel de Sóller habría acabado el pasado año y el Consell de Mallorca no tendría necesidad de rescatarla para eliminar el peaje en el paso subterráneo. No obstante, la institución insular presidida por Maria Antònia Munar obligó a la concesionaria a realizar una reformas que por contrato y en base a una sentencia judicial no le correspondían. Para resolver el conflicto se acordó prorrogar hasta el 2022 la concesión a Globalvía. Esta prórroga se ejecutó en los tiempos que presidía el Consell de Mallorca la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, y no durante la pasada legislatura gobernada por el PP, como ayer publicamos por error.

En lo que sí participó el PP fue en ejecutar el peaje en la sombra que se encontró acordado cuando entró a gobernar en 2011 y que se pactó con la concesionaria a cambio de que realizasen unas obras de mejora y de seguridad. Rovira, portavoz del PP en el Consell y exconseller de Carreteras, indicó que "nosotros no hubiéramos prorrogado la concesión. Somos más partidarios del peaje en la sombra y pagar cada año las obras de seguridad que requiere una instalación como el túnel".

El PI cuestiona el rescate

Por otra parte, el portavoz de El Pi en el Consell, Antoni Pastor, también cuestionó el rescate del túnel y los números ofrecidos por el Pacto de izquierdas que comanda el Consell. Pastor consideró que "gastarse ese dinero por los cinco años que quedan de concesión es excesivo". Asimismo, criticó al equipo de gobierno apuntando que "la foto del presidente Miquel Ensenyat levantando la barrera nos saldrá muy cara a todos los mallorquines".

Por otra parte, El Pi cree que el Govern debe aportar más para el rescate. En este sentido, Pastor señaló que el Govern se ahorrará 10 millones de las bonificaciones de los residentes de Sóller y Fornalutx y solo aporta cuatro. El Pi presenta hoy una moción sobre el túnel en el pleno.