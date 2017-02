Picornell no tiene garantizados los votos para ser presidente en primera votación

El diputado de Podemos Baltasar Picornell tiene garantizado ser el próximo presidente del Parlament. Sin embargo, lo que el parlamentario podemista no tiene garantizado es ser elegido en primera votación. Una vez PSIB y Més han retirado el veto al parlamentario podemista y se da por hecha su elección el próximo martes, los tres diputados de Més per Menorca no se suman a la posición de sus socios y dejan la puerta abierta a no apoyar al diputado. Tampoco está garantizado el voto de la diputada de Gent per Formentera, si bien, en este caso, parece más probable que acabe dando su apoyo a Picornell.

Con la expresidenta de la cámara Xelo Huertas y la diputada Montse Seijas fuera de Podemos, la mayoría absoluta del Pacte depende ahora de los tres diputados de Menorca. La suma de PSIB, Més, los ocho diputados que le quedan a Alberto Jarabo, darían 28 votos a Picornell. Este apoyo resulta insuficiente para ser elegido en primera vuelta y obligaría a acto y seguido realizar una segunda votación en la que bastaría que Picornell sacara más votos que el otro candidato que se presente -el PP ha anunciado la candidatura de Núria Riera- a la elección a la presidencia de la mesa. Un mero trámite parlamentario, que, sin embargo, evidenciaría las fisuras del Pacto en el Parlament en un momento en que PSIB, Podemos y Més quieren dar por enterrada la crisis institucional de los últimos meses.

Según la diputada menorquina de Més, Patricia Font, su formación no veta a Picornell pero reprochan "la poca generosidad de Podemos a la hora de llegar a un consenso". "No hemos tomado ninguna decisión, ahora no puedo decir ni sí, ni no, ni que nos abstendremos", explicó ayer la parlamentaria de Més per Menorca, que recordó que su formación abogaba por "una figura de consenso y que fuera mujer para respetar la paridad", y que, al final, esos criterios no se han cumplido.

Gent per Formentera tampoco ha tomado la decisión, pero, en este caso, el voto de su diputada en el Parlament parece más cercano a apoyar a Picornell que lo contrario. Aunque su parlamentaria, Silvia Tur, recuerda que su partido no forma parte de los Acuerdos de Gobernabilidad y que no ha participado en las negociaciones, defendió que no vetaba a ningún candidato y que la presidencia debe ser para Podemos. "Gent per Formentera todavía tiene que tomar la decisión, pero no seremos un obstáculo", explicó Silvia Tur.

"No se le dirá qué decir"

Mientras, los partidos que previsiblemente le darán su apoyo, PSIB, Podemos y Més, siguen negociando las condiciones para que Picornell acceda a la presidencia. La portavoz de Podemos, Laura Camargo, explicó ayer que los aspectos a debate son "los deberes del presidente" y "mejorar su coordinación con los partidos". Lo que negó la portavoz de Podemos es que se le vaya a marcar al diputado qué decir y qué hacer. "Evidentemente no se le dirá que tiene que decir. Estará bien asesorado, tendrá su equipo y su propio criterio", defendió Camargo, que aseguró, no obstante, que a partir de ahora "la presidencia del Parlament no irá por libre".

PSIB, Podemos y Més coinciden en dejar por escrito los acuerdos que alcancen en la negociación.