El juez no acusa en su auto al PP de Baleares

El juez Castro en el auto de apertura de juicio oral en la subpieza de Over no dirige la acusación contra el PP, al que los fiscales anticorrupción acusan en su escrito de beneficiarse con los fondos públicos desviados, supuestamente, por Jaume Matas y José María Rodríguez.

Los fiscales solicitan en su calificación que el PP sea declarado responsable civil subsidiario de Matas y Rodríguez y devuelva al Govern unos 20.000 euros.

Castro, no obstante, no menciona al partido, que durante la instrucción de la causa no fue llamado a declarar.

El PP no figura en el sumario ni como responsable civil ni como partícipe a título lucrativo.