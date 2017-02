Picornell no tiene garantizados los votos para ser elegido presidente en primera votación

Baltasar Picornell tiene garantizado ser el próximo presidente del Parlament. Una vez PSIB y Més han retirado el veto al diputado de Podemos, su elección el próximo martes se da por hecha. Sin embargo, lo que el parlamentario podemista no tiene garantizado es ser elegido en primera votación. Los tres diputados de Més per Menorca siguen sin sumarse a la posición de sus socios y dejan la puerta abierta a no apoyar al diputado. ??

Con la expresidenta de la cámara Xelo Huertas y la diptuada Montse Seijas fuera de Podemos, la mayoría absoluta del Pacte depende ahora de los tres diputados de Menorca. La suma de PSIB, Més y los ocho diputados que le quedan a Podemos, darían 29 votos a Picornell. Este apoyo resulta insuficiente para ser elegido en primera vuelta y obligaría a acto y seguido realizar una segunda votación en la que bastaría que Picornell sacara más votos que el otro candidato que se presente -el PP ha anunciado la candidatura de Núria Riera- a la elección a la presidencia de la mesa. Un mero trámite parlamentario que, sin embargo, evidenciaría las fisuras del Pacto en el Parlament.??

Según la diputada menorquina, Patricia Font, su formación no veta a Picornell pero reprochan "la poca generosidad de Podemos a la hora de llegar a un consenso". "No hemos tomado ninguna decisión, ahora no puedo decir ni sí, ni no, ni que nos abstendremos", ha explicado la parlamentaria de Més per Menorca, que ha recordado que su formación abogada por "una figura de consenso y que fuera mujer para respetar la paridad", criterios que, a su juicio, no se han cumplido. Según ha señalado, aclararán su postura "lo antes posible":?