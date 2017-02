Madrid quiere ampliar el área de búsqueda de ´Xylella´ en Mallorca

Técnicos del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente revisaron ayer en Palma el protocolo de detección de Xylella del Govern. Entre los "ajustes" indicados al método de análisis de Sanidad Vegetal para la identificación de la bacteria, los científicos y funcionarios enviados por el ministerio pidieron ampliar el área de búsqueda de Xylella en la isla.

El subdirector del departamento de Sanidad Vegetal del ministerio, José María Cobos, y la científica e investigadora del CSIC, Blanca Landa, revisaron con los técnicos del laboratorio del Govern el protocolo de detección de la bacteria en el archipiélago. Según informó el director general de Agricultura, Mateu Ginard, la visita fue "eminentemente técnica", y sirvió para "ajustar" el protocolo de detección del Govern, así como de contención: "Nada que suponga una contradicción con nuestro protocolo", señaló.

Una de las peticiones realizadas por los técnicos del Ministerio al laboratorio de la conselleria de Medio Ambiente fue ampliar las zonas de prospección de muestras, o, en otras palabras, el área en la que ahora se busca la bacteria. "Hasta ahora hemos centrado nuestras prospecciones en la zona inicial donde detectamos los casos", explican los técnicos del laboratorio balear, señalando principalmente la zona del Llevant, donde se encontraron los primeros brotes en octubre pasado en un vivero de Porto Cristo.

Ahora, después de haber detectado numerosos casos repartidos por la isla, lo que propone el Ministerio es definir las zonas y la extensión geográfica de la plaga.

Demostrar la propagación de la bacteria por todas las islas será clave como argumento para justificar la declaración del conjunto del archipiélago como zona infectada y que Bruselas permita aplmcar el protocolo de contención y no el de erradicación, que supondría la destrucción de miles de árboles y plantas en la isla.

Precisamente, el director general de Agricultura señaló tras la visita de los técnicos del ministerio, que "la amplia extensión, los indicios de la presencia de bacteria desde hace más de dos años y el hecho de ser una isla donde el vector se encuentra encerrado", son los argumentos que "orientan" hacia el plan de contención.

Ginard aprovechó para señalar que la revisión del Ministerio al protocolo del Govern responde a que "quiere que el plan esté lo mejor vestido posible para defenderlo ante Europa". "Vamos de la mano del Ministerio", insistió ayer y explicó que salvo "un cambio radical", confía en el apoyo de Madrid a las medidas propuestas por la Conselleria de Vicenç Vidal contra la Xylella.

Auditoría de Europa en junio

En cualquier caso, la decisión de Bruselas sobre qué medidas deben aplicarse contra la plaga en Balears y si permite no arrancar miles de árboles en las islas no llegará antes de junio. Al inicio del verano serán los técnicos de la Comisión Europea quienes desembarquen en Balears para auditar la situación de la plaga a partir de la cual Europa tomará una decisión. "Sabemos que Bruselas no va rápido", señaló Ginard, quien, no obstante, explicó que hasta entonces habrá "intercambió continuo de información" con la Unión Europea.

Además, a partir de ahora, los nuevos positivos de Xylella se darán por válidos en el laboratorio de Balears sin tener que pasar por el laboratorio del Ministerio salvo que afecten nuevas especies.