Expropiaciones del convenio de carreteras

El Consell de Mallorca ya sabe de dónde debe coger el dinero para pagar el rescate del túnel de Sóller. Piensa hacer efectiva una partida presupuestaria que contempla el Convenio de Carreteras firmado con el Estado que es para expropiaciones. Lo que ocurre es que para financiar el rescate con dinero de esta partida lo debe autorizar el Ministerio de Fomento.

El Consell remitió a finales del pasado año un requerimiento al Gobierno central para utilizar el dinero de las expropiaciones, que según el Consell contiene más de 30 millones. No obstante, Madrid no quiso pronunciarse sobre la petición, ya que alegó que en aquellos momentos el Gobierno estaban en funciones. Desde Fomento también dejaron caer que no les parecía muy lógico pagar con dinero del Convenio de Carreteras el rescate de una concesión. El Consell de Mallorca intentó sin éxito argumentar que se trataba de una expropiación necesaria de una carretera.

A este petición se ha unido ahora el Govern, quien ayer se comprometió a mediar con Fomento para que el rescate del túnel de Sóller sea financiado vía Convenio de Carreteras. En la próxima reunión de seguimiento del Convenio, tanto el conseller de Territorio, Marc Pons, como los representantes insulares han pedido que se incluya en el orden del día esta petición.

En el Govern y el Consell son optimistas, pese a las negativas que han encontrado hasta el momento en el Gobierno central a rescatar el túnel.