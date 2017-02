La UE no decidirá hasta junio si permite arrancar sólo los árboles infectados por ´Xylella´

La Unión Europea diagnosticará la situación de la plaga de Xylella en Mallorca el próximo mes de junio. Técnicos de la Comisión desembarcarán en las islas para evalurr la bacteria así como las medidas tomadas hasta el momento por el Govern. Será a partir de esta auditoría y de los argumentos que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ofrezca ante la Comisión, que Bruselas decidirá si permite a Balears aplicar el protocolo de contención o si, por el contrario, obliga a arrancar miles de árboles para evitar la propagación de la plaga.

El director general de Agricultura del Govern, Mateu Ginard, ha informado hoy del calendario que afronta el Ejecutivo y que marcará las medidas a tomar por la Xylella en las islas. Esta mañana, técnicos de Sanidad Vegetal del ministerio han visitado el laboratorio del Govern para "perfilar" los métodos de diagnóstico de la Xylella y "ajustar" las medidas de contención propuestas por el Govern.

"Sabemos que Bruselas no va rápido", ha respondido el director general de Agricultura al ser preguntado por cuándo Europa dará respuesta a la propuesta de Baleares para combatir la bacteria. "La Comisión Europea vendrá para hacer seguimiento en junio, por lo tanto antes de junio no habrá ninguna decisión", ha explicado Ginard, que ha señalado, no obstante, que "durante todo este tiempo habrá un continuo intercambio de información".

Con todo, el Govern ha insistido hoy una vez más en su confianza en que el ministerio apoyará el protocolo de contención propuesto a pesar de las presiones de algunos colectivos agrícolas de la península. "Si no hay un cambio radical", ha respondido Ginard, "iremos de la mano del ministerio ante Europa", a la vez que ha señalado que la visita de hoy de los técnicos es una muestra de ello.