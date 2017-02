AirBNB empieza a aplicar en Barcelona restricciones al alquiler como las que planea Mallorca

El avance, no obstante, es tan tímido, que el gobierno municipal de Ada Colau lo ha tildado de "tomadura de pelo", toda vez que la compañía no elimina los anuncios ilegales, se limita a reducirlos. El compromiso de AirBNB también está muy lejos de los objetivos de Barcelona y de la mayoría de destinos, que, como los baleares, reclaman desde sus gobiernos un estricto cumplimiento de la legalidad.

En el caso balear, el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), expresó su intención deestas medidas con AirBNB, aunque si la plataforma no las acepta se puede encontrar con problemas. Cuando se apruebe la reforma del alquiler turístico, prevista para antes de julio, las multas por comercializar pisos ilegalmente comenzarán a afectar tanto al propietario del inmueble como a quien lo comercialice, en este caso AirBNB. Yel nuevo texto legal apunta a sanciones de, aunque podrían llegar a ser hasta de 40.000 euros.

Una amenaza parecida está vigente endesde el pasado de verano. Allí se multa tanto al arrendador como a la web que publica el anuncio legal. Tras un, la compañía líder del alquiler turístico mundial aceptó la normativa a cambio de una excepción: no habrá sanción para la web cuando se alquilen por menos de 30 días solo algunas habitaciones de la casa y el propietario también esté en ella. El mercado queda así acotado en Nueva York, que no al otro lado del charco: en Balears, como en Cataluña, AirBNB de momento no mueve ficha, hasta el punto de que en Mallorca y Eivissa ofrece más de 20.000 pisos en edificios de viviendas residenciales, vedados al turismo vacacional por la ley vigente.Y pese a ello muy lucrativo: en los últimos años, al calor del alquiler vacacional,que ayudan a los propietarios a gestionar sus viviendas y a obtener la máxima rentabilidad alquilándolas al margen de la ley.