Estamos con Bauzá (o no)

El nombre de la página de Facebook es rotundo y asertivo: Estamos con Bauzá. Ése es el epígrafe elegido por los administradores de este perfil no oficial "de simpatizantes y amigos" de José Ramón Bauzá.

Justo encima de esta muestra de apoyo incondicional, Estamos con Bauzá, ayer aparecía encabezando esta página una foto de grupo de un acto organizado por Nuevas Generaciones. En la imagen, se ve a los jóvenes del Partido Popular, y también a algunos militantes y algunas personas con cargo, como Marga Prohens, actual portavoz del PP en el Parlament.

La foto sumada al nombre de la página lanzaba un mensaje inequívoco: los que en ella aparecen sonrientes están con Bauzá. No tardó en armarse el revuelo: varias de las personas que aparecen en la imagen estuvieron ayer expresando su malestar con el uso que se ha dado a esta foto y exigiendo su retirada. Algunos lo hicieron de forma discreta, llamando a la sede del PP para expresar su queja y pedir que se quitara esa imagen de la página.

Otros, como la militante Jero Mayans, quisieron dejar claro públicamente a través de sus redes sociales que en ningún caso han expresado su apoyo a la candidatura del expresidente de cara al próximo congreso regional del partido.

Mayans publicó un tuit desde su cuenta personal para dejar clara su postura: "Ante cualquier duda, aclarar que yo no apoyo a José Ramón Bauzá a pesar de que aparezca en una foto de un acto donde estaba invitada por Andrés Ferrer". Enlazó esta declaración a otro tuit: "Asistía como presidenta de Mujeres en Igualdad en Balears, acompañando a mi presidenta, Carmen Fúnez". Concluía: "Lamento este hecho y deseo que se tomen las medidas oportunas".

Mayans no fue la única persona que pidió que se rectificara la publicación. La sede del PP recibió varias llamadas ayer. De cara a la próxima elección del presidente del partido en las islas hay gente que no oculta sus simpatías por uno u otro candidato, pero hay quien prefiere no posicionarse mucho de momento.

Tras el revuelo y las quejas, el perfil de Facebook cambió su foto inicial por otra tomada el pasado miércoles en la que se ve a Bauzá hablando a un grupo de afiliados.

La foto eliminada fue tomada en octubre del año pasado durante la XII Escuela Regional de Nuevas Generaciones, que tuvo lugar en Montuïri coincidiendo con la investidura de Mariano Rajoy.

En la web de la filial joven del PP figura un resumen de lo que dieron de sí estas jornadas, por las que pasaron el presidente de la Junta Local de Montuïri y posible aspirante a tomar el relevo a Jaime Martínez en la carrera hacia la presidente del PP, Jaume Bauçà. También asistió el mencionado Martínez; la senadora Cati Soler; la presidenta del partido de Palma, Marga Durán... La lista es larga. Lo curioso es que el texto de la web de NNGG cierra la enumeración de asistentes de la siguiente manera: "Y, como siempre, [estuvo] el Presidente José Ramón Bauzá". Un lapsus.