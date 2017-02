El Govern aconseja producto autóctono en vez de panga

El Govern no decretará la retirada del panga de los comedores escolares al no haber de momento ninguna alerta sanitaria, pero el Ejecutivo siempre recomienda el producto autóctono a la hora de confeccionar los menús de colegios e institutos.

Así lo indicaron fuentes de Educación, que recordaron que a la hora de conceder la gestión de un comedor escolar a una empresa siempre se reclaman menús equilibrados y se exige la supervisión de una nutricionista.

El gabinete de Educación indicó no obstante que es Salud el departamento responsable de inspeccionar y revisar que los comedores cumplen con esta premisa y de decidir la retirada –si se considera necesario– de un determinado alimento en este servicio.

Y respecto al pez panga –pescado blanco en el punto de mira después de que Carrefour haya dejado de venderlo por su impacto medioambiental–, Salud Pública insiste en señalar que no existe un riesgo para salud.

Pese a esta postura de Salud y pese a no haber alerta sanitaria por riesgos asociados a consumir este pescado de origen asiático, el ayuntamiento de Palma decretó ayer la retirada de este pescado de los menús de las once escoletes municipales como "medida de prevención". Desde la concejalía de Educación se señaló que algunas de estas guarderías ya no servían este producto en sus comedores escolares.

Respecto a los menús de los colegios e institutos, la conselleria de Educación ha subrayado que se mantendrán "vigilantes" pero que en cualquier caso seguirán las indicaciones que se den desde Salud.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ha pedido que se retire este pescado de bajo coste de los menús escolares, así como la tilapia y la perca. La entidad expondrá este tema a Educación la próxima semana en una reunión que ya tenía concertada con la Conselleria para tratar varios temas. También hará llegar su solicitud a Salud: "Pedimos que se sustituya estos productos por otros con más garantías medioambientales y más valor nutricional". Comedores de varios centros de las islas ya han decidido por su cuenta no servir panga.