Costa acusa al ministerio de Agricultura de "deslealtad" por recibir a Company

La portavoz del Govern, Pilar Costa, acusó ayer al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de falta de "lealtad institucional" por reunirse antes con el exconseller y diputado del PP balear Gabriel Company que con el Ejecutivo balear. Como desveló ayer DIARIO de MALLORCA, Company acudió el jueves al Ministerio para celebrar una reunión en plena crisis de la plaga de la xylella fastidiosa, a sólo cuatro días de que se traslade a Mallorca una delegación técnica del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina para analizar la situación y las medidas a adoptar contra la plaga.

"No teníamos ningún conocimiento de esta visita", afirmó ayer Costa sin ocultar el malestar que ha provocado en el Govern la reunión de Company en el Ministerio a espaldas del Ejecutivo balear. "No nos preocupa que el Ministerio se reúna con quien considere, pero sí vemos falta de lealtad institucional en que lo haga antes con un diputado de la oposición que con el Govern, no nos parece ni normal ni leal si tenemos en cuenta los temas importantes que hay sobre la mesa", añadió.

Insistió en que el Gobierno central, "con independencia de otros intereses partidistas", debería primar "las relaciones institucionales, en este caso con el Govern", manteniendo una "relación de normalidad" con el Ejecutivo autonómico "independientemente del color político".

Costa, quien resaltó que el conseller Vicenç Vidal solicitó en noviembre del pasado año una reunión a la ministra y todavía no ha recibido respuesta, pidió "responsabilidad a todo el mundo" y colocar en primer lugar "los intereses de los ciudadanos".

Fue el 11 de noviembre cuando Vidal remitió una carta a la ministra Isabel García Tejerina donde le solicitaba una reunión urgente para tratar diversos temas importantes y todavía no ha sido citado. El primer punto que citaba Vidal en su misiva era, precisamente, el brote de Xylela fastidiosa detectado en un vivero de Manacor.

Biel Company

El diputado popular y exconseller de Agricultura, Biel Company, aseguró ayer que su visita al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tuvo nada que ver con la situación generada con la plaga de la Xylella fastidiosa que azota a Mallorca.

Company afirmó que su reunión en Madrid tenía la finalidad de saludar a la nueva secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, a la que conoce desde hace años. "No hablé de la plaga, entre otras cosas porque no es competencia de la secretaría de Estado de Medio Ambiente. El único comentario que le hice a la secretaria de Estado es que precisamente no venía a hablar de Xylella. Ella me contestó que para este tema tendría que llamar al secretario de Estado de Agricultura". Company insistió ayer en que el encuentro fue de carácter privado y solo era para saludar a personas del Ministerio que él conoce desde hace tiempo.

Asimismo, Company apuntó que en los últimos días está hablando con personas del sector agrario de la península, incluido el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, para pedirles que no presionen a Madrid y Bruselas en contra de Balears. El objetivo es que permitan aplicar en Mallorca el protocolo de contención, que consiste en únicamente arrancar los árboles infectados.