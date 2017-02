Salud Pública confirma que no existe alarma alimentaria sobre este pescado

Pese a la polémica sobre el panga, su consumo en Balears no supone ningún riesgo para la salud de las personas ni tampoco existe ninguna alarma sanitaria sobre el producto que se vende en las islas, confirmó la directora general de Salud Pública y Participación, María Ramos. "No hemos recibido ninguna petición de retirada oficial ni contamos con la menor evidencia de que el consumo de este pescado no sea saludable, otra cosa muy distinta son las opiniones personales sobre su origen y la preocupaciones ecológicas y medioambientales que cada uno pueda tener", señaló.

"Tampoco hemos recibido ninguna notificación del Ministerio al respecto, ni hay en estos momento alarma alimenticia sobre este producto. En el caso que se produjera, revisaríamos la situación con urgencia", explicó. Salud Pública revisa cada año los menús escolares de los centros de Balears.