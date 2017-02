El Ministerio cita en Madrid a Company en plena crisis de la 'Xylella'

Company consiguió ser recibido en Madrid, algo que no ha logrado el Govern balear.

Company consiguió ser recibido en Madrid, algo que no ha logrado el Govern balear.

­El exconseller de Agricultura y diputado del PP Biel Company mantuvo ayer una discreta reunión en el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El encuentro se produce en plena crisis de la plaga de Xylella fastidiosa que está azotando al arbolado de Mallorca. Company acudió solo a la cita, de la que el Ministerio no informó en su agenda pública. El viaje de Company tiene lugar la misma semana en la que el Govern balear ha abordado el avance de la bacteria con la delegada del Gobierno, María Salom, muy próxima a Company y conocedora de la convocatoria.

El aspirante a liderar el PP de Balears entró a primera hora de la tarde en la sede de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina, ministra que mantiene una muy buena relación con Company desde hace años. La grave situación que vive el campo balear a causa de la plaga de la bacteria es una cuestión que está candente y mantiene en vilo al sector agrario de toda España.

Se da la circunstancia de que el próximo lunes desembarca en Mallorca una delegación del ministerio de Agricultura, con el jefe de servicio de Sanidad Vegetal al frente, para analizar las medidas a tomar con la Xylella fastidiosa. Con total seguridad, los máximos responsables del Ministerio quisieron conocer previamente la opinión de Company sobre lo que está pasando en Mallorca antes de plantarse en la isla para reunirse con los representantes de la conselleria de Medio Ambiente y Agricultura que dirige Vicenç Vidal, de Més.

Catástrofe para el campo

Hay que tener en cuenta que el ministerio de Agricultura es quien tiene que defender ante Bruselas si se aplica el protocolo de contención que pide el Govern, consistente en solo talar los árboles infectados, frente al de erradicación. Este último sería una catástrofe para el campo y el paisaje mallorquín, ya que supondría arrancar los árboles susceptibles de contagio en un radio de 100 metros de todos los positivos. Se presume que los responsables ministeriales han querido conocer qué piensa el exconseller popular sobre esta cuestión.

El Govern no se ha cansado de explicar en los últimos días que van de la mano con el Ministerio de Agricultura para luchar contra la Xylella fastidiosa. Cuando se detectaron los primeros casos, asumió por completo la iniciativa la conselleria de Agricultura. Sin embargo, al incrementarse el número de positivos el Ministerio decidió tomar cartas en el asunto sacando una orden ministerial de medidas. El Govern, automáticamente cambió de estrategia y dejó en manos de Madrid y de Bruselas las medidas a emprender.

De hecho, los responsables de Agricultura todavía no han podido reunirse con nadie del Ministerio. Solo han tenido la oportunidad de acudir a Delegación del Gobierno para unificar criterios y pedir que intercedan ante Madrid para evitar una masacre de árboles.

El pasado miércoles Biel Company utilizó un tono muy conciliador en el Parlament con Vicenç Vidal al preguntarle por la Xylella. Incluso le dijo al conseller: "Usted no es el responsable de la aparición de esta plaga". Fuentes del PP se sorprendieron de que el diputado popular inusualmente no cargara las tintas contra Vidal, achacándolo algunas al encuentro que éste tenía concertado con cargos ministeriales, para perfilar la estrategia a seguir ante esta plaga.



Unió de Pagesos con Vidal

Por otra parte, Unió de Pagesos de Mallorca denunció ayer la instrumentalización del sector a favor de intereses políticos y personales e intentos de simular "un enfrentamiento inexistente" entre los payeses, y manifestó su apoyo a la gestión del conseller Vidal.

El sindicato agrario afirmó que en la reunión del Consell Agrari celebrada el miércoles, se trataron "en un tono constructivo y con acuerdo en la mayoría de los puntos", asuntos de interés como las ayudas, los proyectos financiados con el impuesto de turismo sostenible, la plaga de Xylella fastidiosa que afecta a Balears y las recientes inundaciones.