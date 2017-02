Podemos lanza un ultimátum al Pacto para exigir la presidencia de Picornell

El líder de Podemos, Alberto Jarabo, lanzó ayer un órdago a PSIB y Més ante la crisis en el Parlament y les dejó claro que o aceptan a Baltasar Picornell como próximo presidente de la Cámara, tras la destitución de Xelo Huertas, o el partido morado considerará que el Pacto se ha roto. "Si no aceptan a Balti (Picornell) serán ellos (PSIB y Més) los que estén rompiendo el Pacto", declaró Jarabo quien, al ser preguntado por los motivos del rechazo de PSIB y Més a Picornell, afirmó que a Podemos le da la "impresión" de que sus socios no lo aceptan "simplemente porque es un carpintero metálico". Junto a ello, criticó que "se pida a Podemos garantías de perfección o excelencia que nosotros no hemos reclamado a los cargos de PSIB y Més".

Tras semanas en las que los contactos entre los socios del Pacto no han servido para que se produjera ningún avance, el líder de Podemos dejó ayer una sola opción, a pesar de que PSIB y Més hayan trasladado reiteradamente al partido morado que no están de acuerdo con que Picornell sea la segunda autoridad de Balears. Era la primera vez que Jarabo dejaba claro en público que Podemos apostaba por el joven diputado, una propuesta que ya adelantó DIARIO de MALLORCA hace semanas. Desde entonces, PSIB y Més han acentuado la presión sobre Podemos para que diera marcha atrás.

Los dos partidos consideran que, entre los diputados con los que cuenta Podemos, los únicos que ofrecen el perfil adecuado para asumir la presidencia del Parlament garantizando a la vez estabilidad hasta que acabe la legislatura son el propio Jarabo y la portavoz parlamentaria, Laura Camargo, especialmente esta última. La presión aumentó el miércoles, ante el espectáculo en el que se convirtió el pleno del Parlament, pero Camargo insistió en su "no" de forma tajante.

La decisión de Huertas y Montserrat Seijas, también expulsada de Podemos, de sentarse entre el público para no ocupar los escaños junto al PP preocupó menos al Pacto que el temor que provocó el que los populares abandonaran la sala de plenos, incluyendo sus dos representantes en la Mesa, después de que Jarabo les acusara de "relación mafiosa" por el caso de la Policía Local de Palma.

Capacidad de bloqueo del PP

En un principio, PSIB y Més temieron que el pleno no pudiera aprobar el decreto ley sobre policías locales al haber quedado la Mesa en minoría, con solo dos de sus cinco miembros al no haberse elegido un nuevo presidente. Al final, los servicios jurídicos de la Cámara aclararon que mientras hubiera 30 diputados en la sala de plenos podría aprobarse. Sin embargo, al Pacto no se le escapa la capacidad de bloqueo del PP en estos momentos en la Mesa, ya que es suficiente con que se ausenten sus dos representantes para que quede sin quorum.

"Esto hay que solucionarlo ya", era el comentario extendido el miércoles entre el Pacto. El deseo no se ha plasmado en un acercamiento de posturas. Ayer, primero la Mesa del Parlament y después la Junta de Portavoces dejaron fuera del orden del día del pleno del próximo día 7 la elección de un nuevo presidente de la Cámara. Ese era el plazo que se habían marcado los partidos del Pacto para un acuerdo, con el fin de no alargar todavía más la crisis institucional.

El portavoz socialista, Andreu Alcover, dio ayer como nuevo plazo todo el mes de febrero, a pesar de reconocer que lo preferible es resolver cuanto antes la crisis. David Abril, portavoz de Més afirmó que la actual situación "da munición cada día al PP". Los dos eludieron nombrar a Picornell, aunque insistieron en que el elegido debe ser alguien de "consenso" y coincidieron en que la persona que reúne el perfil es Camargo. "Después de lo que ha pasado queremos garantías", dijo Abril mientras que Alcover insistía en la necesidad de "estabilidad" en el Parlament.

Ambos efectuaron estas declaraciones antes de que Jarabo lanzara su órdago. Tras conocer las declaraciones del líder de Podemos, desde el PSIB se aseguró que el rechazo a Picornell "no es por su formación y profesión", pero "hay diputados en Podemos con más experiencia, liderazgo y capacidad para llevar la institución en un momento como este", dejando claro que se refería a Camargo o Jarabo. El líder de Podemos recordó que ningún diputado de su grupo tiene experiencia parlamentaria más allá de esta legislatura e insistió en que Picornell "es noble y ofrece garantías" de que no se repetirá lo ocurrido con Huertas.

José Manuel Lafuente, del PP, dejó claro que los populares intentarán que en el pleno del próximo martes se incluya la elección de un nuevo presidente y sostuvo que "la máxima responsable del bochorno que vive el Parlament" es la presidenta del Govern, Francina Armengol, a la que emplazó a "poner orden y llamar" a su grupo para que se desbloquee "esta crisis". Para el portavoz de El Pi, Jaume Font, el máximo responsable de esta crisis es Podemos, por su "falta de experiencia y de sentido común".