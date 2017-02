El Govern tilda de "salida de tono " el ultimátum de Podemos de romper el Pacto si no se acepta a Picornell para el Parlament

La portavoz del Govern,, ha calificado hoy de "" el ultimátum lanzado ayer por el líder de Podemos , Alberto, quien afirmó que si PSIB y Més no aceptan acomo presidente del Parlament tras la destitución de Xelo Huertas , considerará roto el Pacto. "Nadie del Pacto puede pensar enpor el cambio, que se están cumpliendo en un porcentaje muy elevado, por un problema con un cargo", ha advertido Costa quien ha pedido "" a "todos".

No obstante, y sin mencionar en ningún momento a Picornell , Costa sí ha dado por hecho el rechazo a la propuesta de Podemos apelando a la "necesidad de garantizar la estabilidad" en el Parlament después de lo ocurrido con Huertas. "No es una cuestión de nombres", ha dicho Costa a pesar de que el problema para alcanzar un acuerdo es precisamente que PSIB y Més consideran que Picornell no ofrece suficientes garantías.

La portavoz del Govern ha negado que el rechazo a Picornell se deba a que es un "carpintero metálico", como afirmó Jarabo quien dijo tener la "impresión" de que eso es el único motivo de sus socios de legislatura para no confiar en el jóven diputado. "Dejémonos de sensaciones y sensacionalismos y vamos a lo que es serio, que es dar soluciones a los ciudadanos", ha replicado la portavoz del Ejecutivo al líder de Podemos, a quien ha emplazado a seguir dialogando hasta alcanzar un consenso entre los socios de legislatura.