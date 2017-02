Las familias piden que March aclare qué entiende por "contención física"

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA, reclama a la conselleria de Educación que les informe más sobre las orientaciones que prepara para que los docentes sepan cómo actuar ante agresiones entre alumnos. Educación contempla que en el caso de tener que separar a estudiantes que se estén peleando los docentes opten por la "contención física" y desde FAPA reclamaron ayer al conseller March que aclare qué quiere decir exactamente con esto.

Vicente Rodrigo, presidente de la federación, celebró que se redacten estas directrices y se trate este tema con los docentes, pero lamentó que no se les haya informado ni consultado sobre esta guía: "Es un tema muy delicado y son nuestros hijos", indicó.

El representante de las APAs no quiso valorar el primer borrador entregado a los sindicatos alegando que no ha podido ver el documento, pero sí se mostró de acuerdo con el hecho de que se subraye al profesorado que "se debe intervenir y es peor no hacer nada" ante posible episodios violentos.

"Celebramos las orientaciones y que se afronte el problema, pero queremos más información", insistió Rodrigo: "Define 'contención' y aclara hasta dónde se puede llegar... Las cosas son interpretables, por más que se apele al sentido común".

El conseller March insistió mucho en que se aplique el sentido común en este casos, lo que en primer lugar significa que ante una pelea o una agresión el profesorado ha de intervenir.

El titular de Educación y Universidades subrayó la importancia de la prevención y el diálogo, pero admitió que si llegado el caso para detener un episodio violento un profesor ha de agarrar a los estudiantes para separarlos ha de hacerse, siempre con un criterio de "racionalidad" y "proporcionalidad".

Ante las peticiones de los sindicatos de tener más garantías jurídicas ante este hipotético uso de la fuerza para detener una pelea, Martí March aseguró que la conselleria siempre estará al lado de los docentes que actúen de forma seria y racional.

El catedrático rechazó la petición del sindicato UOB de elaborar un protocolo, argumentando que en los centros se viven infinidad de situaciones diferentes cada día y que "no todo se puede protocolizar" ya que ni alumnos ni profesores son "autómatas".

La mencionada agrupación sindical expresó ayer su discrepancia con el conseller e insistió en su demanda de unas instrucciones más claras "se llamen protocolo u orientaciones".

A través de un comunicado, UOB argumentó que los docentes han de saber "con antelación y el mayor detalle posible" cómo han de afrontar estos casos "para actuar con conocimiento de causa, seguridad y tranquilidad y no dejarlo todo en manos del sentido común, la intuición o la improvisación".

Estas instrucciones, sugiere la agrupación, podrían acotarse según "la edad de los alumnos, la capacidad física del docente, el lugar donde se produce la agresión"... El sindicato opina que también podría regularse "mucho más" el procedimiento de intervención: por ejemplo, cómo ha de actuar un profesor si está solo en el momento de la agresión.

Esta semana en la que también se han conocido el número de casos de acoso escolar detectados el curso pasado (142 de bullying y 89 de ciberbullying), March ha pedido calma, ha razonado que "no se puede decir que los centros de Balears sean conflictivos" y ha pedido no magnificar el problema.