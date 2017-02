División total en el Pacto para hacer presidente a Picornell

PSOE y Més, pese al órdago lanzado por Podemos de romper el pacto en caso de no aceptar a Balti Picornell como presidente del Parlament, no están dispuestos a aceptar al diputado podemita de Felanitx. La situación ha desencadenado en una división total entre los socios del Pacto de izquierdas que incluso han interrumpido las negociaciones hasta nueva orden. Pese a esta situación, aseguraron que el Pacto no peligra.

David Abril, portavoz de Més, y Bel Oliver, secretaria de organización del PSIB, han coincidido en señalar que quieren que no se repita lo ocurrido con Xelo Huertas y consideran que con Balti Picornell se puede volver a producir lo ocurrido con la expresidenta de la Cámara Autonómica. Por ello, insistieron en que Podemos "debe proponer una persona que dé garantías. Pedimos responsabilidad". Abril añadió que el motivo del veto a Picornell no tiene nada que ver con su profesión de carpintero metálico, ni tampoco con su aspecto. El objetivo es evitar que el ruido afecte a la institución.

Sin embargo, Podemos no piensa ceder y su propuesta es Balti Picornell. El partido de los Círculos mostró su indignación por el aplazamiento de la elección del presidente, en principio previsto para la semana que viene, hasta nueva orden. Estas posturas totalmente enfrentadas introduce a los partidos de izquierdas que dan apoyo al Govern en una difícil tesitura.