Costa acusa a Agricultura de "falta de lealtad institucional" por reunirse con Company

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha acusado al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de falta de "lealtad institucional" por reunirse antes con el exconseller y diputado del PP balear Gabriel Company, que con el Ejecutivo balear.

Como ha desvelado DIARIO de MALORCA en su edición de hoy, Company acudió ayer al Ministerio para celebrar una reunión en plena crisis de la plaga de la xylella fastidiosa, a sólo cuatro días de que se traslade a Mallorca una delegación técnica del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina para analizar la situación en las islas y las medidas a adoptar ante esta plaga.

"No teníamos ningún conocimiento de esta visita", ha afirmado Costa quien no ha ocultado el malestar que ha provocado en el Govern. "No nos preocupa que el Ministerio se reúna con quien considere, pero sí vemos falta de lealtad institucional en que se reuna antes con un diputado de la oposición" que con el Ejecutivo balear, ha añadido. Ha insistido en que el Gobierno central, "con independencia de otros intereses partidistas" que pueda tener, debería primar "las relaciones institucionales, en este caso con el Govern".