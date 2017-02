Company: "No hablé de Xylella en el Ministerio, fui a saludar a la Secretaria de Medio Ambiente"

El diputado popular y exconseller de Agricultura, Biel Company, ha asegurado que su visita al Ministerio de Agtricultura y Medio Ambiente no ha tenido nada que ver con la situación generada con la plaga de la Xylella fastidiosa que azota a Mallorca.

Company ha afirmado que su visita a Madrid tenía la finalidad de saludar a la nueva secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, que hace muchos años que la conoce. "No hablé de la Xylella, entre otras cosas porque no es competencia de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El único comentario que le hice a la secretaria de Estado es que precisamente no venía a hablar de Xylella".

Company ha insistido en que el encuentro fue de carácter privado y solo era para saludar a personas del Ministerio que él conoce. Asimismo, Company ha apuntado que en los últimos días está hablando con personas del sector agrario de la Península, incluido el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, para evitar que presionen a las instituciones de Madrid y Bruselas con esta cuestión y permitan solo aplicar en Mallorca el protocolo de contención que consiste en únicamente arrancar los árboles infectados.