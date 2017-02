Colegios y empresas de comedores de la isla retiran el panga de sus menús

Colegios, institutos y empresas que sirven a los comedores escolares de Mallorca han empezado a retirar el panga de los menús de los centros educativos de la isla. Salud Pública confirma que no existe ninguna alarma alimentaria que afecte este pescado de bajo coste criado en Asia que Carrefour ya ha eliminado de sus mostradores, pero las preocupaciones nutricionales y mediambientales de familias y asociaciones de padres han provocado que esté siendo sustituido por mussola, llampuga, limanda, bacalao, salmón y merluza.

"No queremos que nuestros hijos coman porquería. Y el panga lo es", declaró Vicente Rodrigo, presidente de la Federació d´Associacions de Pares i Mares de Balears (FAPA). "No dudo de la buena intención de las empresas de alimentación que sirven a los comedores escolares ni de la administración, pero queremos trasladarles nuestra preocupación por lo que comen nuestros hijos y elevar la voz de alarma sobre el panga en los colegios a diversos niveles, a la conselleria de Educación, a la conselleria de Salud y a la dirección general de Consumo. Queremos que se pongan las pilas, que hagan controles y que sustituyan el panga por otra especie más saludable", subrayó Rodrigo.

Primera petición de los padres

El colegio público de El Molinar no ha querido esperar a la intervención de la administración y ya ha eliminado de los menús escolares el panga, un pescado blanco procedente de Asia que ha estado rodeado de polémica desde el inicio de su comercialización.

La decisión del CEIP de El Molinar, un centro de educación infantil y primaria con 450 alumnos, fue la primera petición de la asociación de padres del centro al responder a una encuesta sobre el servicio de comedor del colegio.

Biel Artigues, secretario del colegio, explicó que siguiendo la indicación de los padres el pescado ha sido sustituido en los menús por mussola. "A raíz de un reportaje televisivo emitido por Cuatro (el pasado 10 de enero) en el que se hablaba del origen del panga, los padres convinieron que lo mejor sería sustituirlo en los menús por mussola".

Por su parte, el Colegio público Sant Bartomeu de Alaró tomó a principio de curso una decisión similar. Al pasar a ser gestionado por la asociación de padres de alumnos, se optó por una opción ecológica. Según Bartomeu Noguera, se contrató a una empresa local para que gestionara el comedor e inmediatamente se retiró del menú el panga y también la tilapia.

Las crecientes precauciones medioambientales y nutricionales de los padres y madres de alumnos también se han trasladado ya a las empresas que se ocupan del servicio de comedor de los colegios. Can Arabí es una de estas empresas, junto a otras que trabajan en el sector como Eurest, Ses Maduixetes y Comensals. Sirve actualmente a una treintena de centros educativos de Pollença, Manacor, Llucmajor y Palma. Y su responsable, Miquel Munar, confirmó que el panga ha desaparecido de sus menús y ha sido sustituido por otras especies como la merluza, la llampuga, la limanda (una variedad de lenguado), el bacalao, el salmón y la merluza austral.

Preocupaciones

"El panga lo sacamos de los menús hace tres años y la tilapia desde principio de curso", confirmó Munar. "Nuestros proveedores nos servían estos productos con las máximas garantías, pero tomamos la decisión por las preocupaciones mediambientales y nutricionales que el origen del panga despierta. Y ante peticiones así optamos por adaptarnos a la voluntad de nuestros clientes", comenta. "Los pescados por los que hemos sustituido el panga vienen de países de nuestro entorno, con más garantías de mediambientales", confirmó el responsable de Can Arabí.