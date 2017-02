Los taxistas se manifestarán a pie contra el Govern el próximo día 15

Los taxistas de Mallorca iniciarán el próximo día 15 su campaña de movilizaciones contra la creación de nuevas líneas de autobús entre el aeropuerto y las zonas turísticas, con una manifestación a pie que nacerá ante la conselleria de Movilidad, en la calle de la Palma, y que se desplazará por el Born hasta llegar a la sede del Govern, en el Consolat de Mar. Esta protesta se iniciará a las 11 de la mañana y no se espera que concluya hasta la 1 del mediodía, por lo que desde las asociaciones del sector se advierte a los ciudadanos de que previsiblemente pueden registrarse problemas a la hora de encontrar un taxi disponible durante el citado periodo.

Aunque se ha señalado que esta movilización no va a ser una huelga, lo que implica que no habrá piquetes para paralizar la actividad de este colectivo, sí se espera que la participación de taxistas isleños sea masiva, ante los perjuicios que las nuevas líneas de autobús desde el aeropuerto pueden ocasionar al sector en Mallorca, y que estas organizaciones cifran en unos 12 millones de euros anuales.

Así lo anunciaron ayer los presidentes de las asociaciones de taxis de los autónomos, de la part forana, de Calvià y de Pimem, Biel Moragues, José Alhama, María del Carmen Navarro y Antonio Cladera respectivamente. La asociación de Caeb también respalda estas reivindicaciones, pero su presidente no pudo asistir a esta comparecencia, pese a ser uno de los convocantes.

Estas organizaciones han reiterado en que el punto álgido de sus movilizaciones tendrá lugar durante la Semana Santa, con la suspensión del servicio durante el horario nocturno, a lo que se irán sumando otras actuaciones para expresar su rechazo a los planes del Govern, como 'caravanas de taxis' por las carreteras de la isla y las calles de Palma.

Protestas de perfil bajo

Durante estas primeras semanas, las protestas mantendrán un perfil más bajo, según el anunció realizado por Moragues, para evitar que desde la conselleria de Movilidad se les pueda acusar de perjudicar a los ciudadanos sin saber si las alegaciones que han presentado han sido atendidas o no.

En este sentido, se recordó que el plazo para la presentación de alegaciones al plan de transportes por carretera en el que se prevé la creación de las citadas líneas de autocar desde el aeropuerto hasta cinco zonas turísticas (Cala d'Or-Portopetro, Cala Millor, Platja d'Alcúdia-Can Picafort, Santa Ponça y Magaluf) no concluye hasta finales de febrero, para luego disponer el Govern de un plazo de un mes para contestarlas. Eso significa que si a finales de marzo las reclamaciones del taxi no han sido atendidas, se intensificará la protesta, con la Semana Santa como uno de sus puntos álgidos, y con la advertencia de que estas movilizaciones se mantendrán en el tiempo más allá de la entrada en funcionamiento de las nuevas líneas antes señaladas, prevista para el 1 de mayo.

Estas no son las únicas actuaciones que estas asociaciones tienen en cartera. Tras reunirse con sus servicios jurídicos, han anunciado un recurso contencioso administrativo contra el citado plan, por considerar que no su aprobación no ha seguido los pasos exigidos, y además una demanda ante los Tribunales para pedir indemnizaciones por los perjuicios económicos que al colectivo del taxi le puede generar la creación de las citadas líneas de autobús.

Por otro lado, los taxistas han desvelado que el precio del billete que el Govern planea para las citadas líneas regulares desde el aeropuerto se moverá entre los 7 y los 9 euros.