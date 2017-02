Un plan de la Obra Social la Caixa ha facilitado 3.400 trabajos en diez años

El programa Incorpora de la Obra Social la Caixa ha facilitado 3.452 contrataciones de personas con dificultades de inserción laboral en los últimos diez años.

Así lo indicó ayer Marc Simón, director corporativo del área social de la Fundación Bancaria la Caixa, en el balance de este programa que se puso en marcha en 2006. El año pasado el programa propició la contratación de 486 personas en situaciones de exclusión social o en riesgo de estarlo y con dificultades para encontrar trabajo: personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en situación de vulnerabilidad, personas que han estado en la cárcel y víctimas de violencia de género, entre otros.

Con motivo de la presentación de los datos y de la celebración del décimo aniversario del programa, se invitó a uno de los usuarios a la rueda de prensa para que expusiera su experiencia: "Para encontrar trabajo siempre he tenido las dificultades propias de la edad, además de la falta de habilidades para comunicarme y relacionarme con los demás", narró Pedro Núñez, de 51 años, "he trabajado siempre en la construcción y la jardinería, y no encontraba nada relacionado con mi oficio. Incorpora me ha ayudado a hacer el currículum, un listado de empresas donde ir a dejarlos y también he podido hablar de mis dificultades en la búsqueda de empleo. Ahora trabajo en el departamento de logística de Agroilla".

En estos primeros diez años, han colaborado con Incorpora Balears un total de 1.169 empresas, comprometidas con este proyecto de responsabilidad social. Este trabajo entre el sector empresarial y el social tampoco sería posible sin el esfuerzo de 13 entidades, que son las encargadas de desarrollar el proyecto en el territorio a través de 26 técnicos de inserción laboral.

Estas entidades colaboradoras son Cáritas Diocesana de Menorca, Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja Palma de Mallorca, Amadip Esment Fundación, Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, Discapacitat Illa Menorca, GREC, Asociación 3 Salud Mental, Predif, Cooperativa Jovent, Deixalles Mallorca y Deixalles Eivissa, coordinadas por Projecte Home.

A principios de este año, la Obra Social la Caixa ha renovado el convenio de colaboración con estas trece entidades sociales con el objetivo de garantizar la continuidad de este proyecto a favor de las personas con más dificultades para encontrar empleo.