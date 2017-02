Colegios, institutos y empresas de comedores de Mallorca retiran el panga de sus menús

Colegios, institutos y empresas que sirven a los comedores escolares de Mallorca han empezado a retirar el panga de los menús de los centros educativos de la isla. Salud Pública confirma que no existe ninguna alarma alimetaria que afecte este pescado de bajo coste criado en Asia que Carrefour ya ha eliminado de sus mostradores, pero las preocupaciones nutricionales y mediambientales de familias y asociaciones de padres han provocado que esté siendo sustituido por mussola, llampuga, limanda, bacalao, salmón y merluza.

"No queremos que nuestros hijos coman porquería. Y el panga lo es", declara Vicente Rodrigo, presidente de la Federació d´Associacions de Pares i Mares de Balears (FAPA). "No dudo de la buena intención de las empresas de alimentación que sirven a los comedores escolares ni de la administración, pero queremos trasladarles nuestra preocupación por lo que comen nuestros hijos y elevar la voz de alarma sobre el panga en los colegios a diversos niveles, a la conselleria de Educación, a la conselleria de Salud y a la dirección general de Consumo. Queremos que se pongan las pilas, que hagan controles y que sustituyan el panga por otra especie más saludable", subraya Rodrigo.

Como informa el presidente de la entidad, la FAPA celebra esta tarde una reunión para abordar la alarma alimentaria producida por el panga y tomar las decisiones que se consideren más adecuadas.

El colegio público de El Molinar no ha querido esperar a la intervención de la administración y ya ha eliminado de los menús escolares el panga, un pescado blanco procedente de Asia que ha estado rodeado de polémica desde el inicio de su comercialización.

La decisión del CEIP de El Molinar, un centro de educación infantil y primaria con 450 alumnos, fue la primera petición de la asociación de padres del centro al responder a una encuesta sobre el servicio de comedor del colegio.

Biel Artigues, secretario del colegio, explica que siguiendo la indicación de los padres el pescado ha sido sustituido en los menús por mussola. "A raíz de un reportaje televisivo emitido por Cuatro (el pasado 10 de enero) en el que se hablaba del origen del panga, los padres convinieron que lo mejor sería sustituirlo en los menús por mussola".

Por su parte, el Colegio público Sant Bartomeu de Alaró tomó a principio de curso una decisión similar. Al pasar a ser gestionado por la asociación de padres de alumnos, se optó por una opción ecológica. Según informa Bartomeu Noguera, se contrató a una empresa local para que gestionara el comedor e inmediatamente se retiró del menú el panga y también la tilapia.

Las crecientes precauciones medioambientales y nutricionales de los padres y madres de alumnos también se han trasladado ya a las empresas que se ocupan del servicio de comedor de los colegios. Can Arabí es una de estas empresas, junto a otras que trabajan en el sector como Eurest, Ses Maduixetes y Comensals. Sirve actualmente a una treintena de centros educativos de Pollença, Manacor, Llucmajor y Palma. Y su responsable, Miquel Munar, confirma que el panga ha desaparecido de sus menús y ha sido sustituido por otras especies como la merluza, la llampuga, la limanda (una variedad de lenguado), el bacalao, el salmón y la merluza austral, también llamada hoki.

"El panga lo sacamos de los menús hace tres años y la tilapia desde principio de curso", confirma Munar. "Nuestros proveedores nos servían estos productos con las máximas garantías, pero tomamos la decisión por las preocupaciones mediambientales y nutricionales que el origen del panga despierta. Y ante peticiones así optamos por adaptarnos a la voluntad de nuestros clientes", comenta. "Los pescados por los que hemos sustituido el panga vienen de países de nuestro entorno, con más garantías de mediambientales", confirma el responsable de Can Arabí.

Pese a la polémica sobre el panga, una especie criada con pienso casero de mala calidad, de forma masiva y en el río Mekong, uno de los cauces fluviales más contaminados del mundo, su consumo en Baleares no supone ningún riesgo para la salud de las personas ni tampoco existe ninguna alarma sanitaria sobre el producto que se vende en las islas, ha confirmado a este diario la directora general de Salud Pública y Participación, María Ramos.

"No hemos recibido ninguna petición de retirada oficial ni contamos con la menor evidencia de que el consumo de este pescado no sea saludable, otra cosa muy distinta son las opiniones personales sobre su origen y la preocupaciones ecológicas y medioambientales que cada uno pueda tener", señala. "Tampoco hemos recibido ninguna notificación del Ministerio al respecto, ni hay en estos momento alarma alimenticia sobre este producto. En el caso que se produjera, revisaríamos la situación con urgencia", explica.

La dirección general de Salud Pública del Govern revisa cada año los menús escolares de los centros educativos de Balears, públicos, concertados y privados. Y pone todo el acento de las inspecciones en los comedores de los colegios e institutos por afectar a población más vulnerable. "Por este motivo la labor de la inspección se centra más en las cocinas de los colegios que en los restaurantes", justifica María Ramos.



La petición de la CEAPA al Ministro

Precisamente, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) dirigió el miércoles una carta a los ministros de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y de Sanidad, Dolors Montserrat, para que se prohíba de forma urgente el uso en los comedores escolares del panga y la tilapia.

En la misiva, el presidente de la CEAPA, José Luis Pazos, señala que las asociaciones de padres y madres han mostrado de forma reiterada su disconformidad con el uso de estos pescados en los comedores escolares. Pazos recuerda que, en los últimos días, algunas multinacionales de la alimentación como Carrefour han anunciado que dejan de vender panga por motivos medioambientales, aunque han manifestado que venderán sus existencias hasta agotarlas porque no implican ningún peligro.

La CEAPA considera que una decisión como la adoptada por las multinacionales de la alimentación "no es habitual" y se debe a muchas más razones que las esgrimidas. Por ello, "en defensa del derecho a una alimentación sana y saludable de los menores", la organización exige que se prohíba, de forma urgente, el uso en los comedores escolares de toda España del panga, la tilapia y otros pescados similares por el impacto de las granjas en el medio ambiente.