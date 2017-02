Huertas y Seijas abandonan sus escaños junto al PP y se sientan entre el público

La expresidenta del Parlament, Xelo Huertas, y la diputada Montse Seijas, se han estrenado en el primer pleno en el que no forman parte del grupo de Podemos desafiando al presidente transitorio, Vicenç Thomàs, y abandonando el hemiciclo para no sentarse junto al Partido Popular. Huertas ha anunciado que no asistirá a los plenos mientras el Pacte le haga sentarse con el PP "sólo para tener una foto".

Las dos diputadas se han sentado al inicio del pleno detrás de la bancada de Més y no en los escaños que la Mesa les asignó, detrás del Partido Popular. El presidente transitorio de la cámara, Vicenç Thomàs, les ha pedido que se desplazaran a los escaños asignados. En ese momento, las dos parlamentarias se han negado a acatar las órdenes del presidenta asegurando Seijas que "esta diputada no se moverá de aquí". Thomàs ha pedido a la portavoz del Grupo Mixto, Silvia Tur, qué escaños pertenecían a cada diputada y la diputada por Formentera ha recordado la decisión de la mesa. Tras varias llamadas al orden de Thomàs por el desacato de las dos diputadas, éstas han abandonado el pleno.

A su salida del hemiciclo, Huertas ha asegurado que no asistirá al pleno mientras se la obligue a sentarse junto al PP. La expresidenta del Parlament ha argumentando que "si se hace una excepción con Silvia Tur para sentarse en la izquierda, debe hacerse una excepción con nosotras", recordando que el reglamento marca que todo el grupo mixto debe sentarse juntos: "Nosotras somos de izquierdas", ha defendido. "Lo único que quiere es tener una foto que yo no les quiero dar, que quieren compartir en las redes sociales", ha defendido Huertas. Las dos diputadas han entrado finalmente en el pleno pero para sentarse entre el público.