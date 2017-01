Hernanz apoya a Pedro Sánchez en Madrid

La diputada balear Sofía Hernanz volvió a apoyar ayer al exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se reunió con un grupo de diputados que apoyan su candidatura a las primarias. Sánchez les pidió que trabajen con "normalidad". "La consigna es no entrar en descalificaciones", explicó uno de los asistentes. La reunión, que duró una media hora en un bar del centro de Madrid, se celebró a petición de algunas de las llamadas "diputadas del no", entre las que se encuentra la parlamentaria ibicenca. Sánchez se disculpó por no haberse reunido antes.