Armengol defiende el reparto de los fondos de la ecotasa

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido hoy en el pleno del Parlament el impuesto turístico afirmando, a pesar de las críticas por el reparto de los fondos, que su aplicación ha sido "un éxito social y político". Armengol ha precisado que por ahora se han repartido fondos para la primera convocatoria de proyectos y que en tres meses habrá una segunda. Tras asegurar que se analizarán las críticas recibidas, ha dejado claro que la elección de los proyectos responde a los criterios que establece la norma para las prioridades.

Armengol ha contestado así a las críticas lanzadas por PP, El Pi y Podemos. En el caso del PP, su portavoz Marga Prohens, ha acusado al Govern de "reirse de los ayuntamientos, haciéndoles perder tiempo y dinero" presentando proyectos que no han recibido al final ni un euro de los fondos de la ecotasa. El portavoz de El Pi, Jaume Font, también ha emplazado al Govern a "modificar" su manera de afrontar el reparto de los fondos "para cumplir con su palabra de transparencia y consenso", algo que a su juicio no ha existido, Laura Camargo, portavoz de Podemos, ha criticado que se hayan destinado 415.000 euros a promoción turística con fondos de la ecotasa y ha afirmado que "algo debe estar haciéndose mal" cuando no ha habido "más conflictos con la Federación Hotelera". La presidenta ha replicado a Camargo que los fondos por los que preguntaba son para la elaboración de unas guias de patrimonio geológico, lo que ayudara a la desestacionalización turística, una apuesta de su Govern. A Prohens le ha emplazado a aclarar su el PP apoya o no la ecotasa y ha vuelto a defender, tanto en su respuesta a la portavoz popular como a El Pi, que el reparto de la primera convocatoria responde a la normativa.