Més acusa a Huertas de "concepción conspiranoica" y de "vivir fuera de este mundo"

David Abril, portavoz parlamentario de Més, afirmó ayer que la contratación por parte de Xelo Huertas de un detective particular demuestra que la expresidenta del Parlament "tenía una concepción un poco conspiranoica", de tal modo que desconfiaba incluso de "los propios responsables de seguridad" del Parlament. "Esto quiere decir que no confías ni siquiera en la institución en la que trabajas", declaró Abril para quien la pretensión de Huertas de endosar al Parlament el pago de la factura de 2.299 euros de este detective traslada la impresión de que "parece estar viviendo fuera de este mundo". La Mesa del Parlament ha paralizado este pago hasta que los servicios jurídicos de la Cámara aclaren si se puede abonar con fondos públicos ya que, además del despacho oficial, la expresidenta hizo que se rastreara su vehículo particular.

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, dijo haberse quedado "sorprendida" cuando se enteró de este asunto. Para Armengol, lo ocurrido demuestra la necesidad de que Podemos actúe con "responsabilidad" al proponer quién debe suceder a Huertas como segunda autoridad de Balears. "Hay que analizar muy bien el perfil", consideró ayer Armengol para quien el partido morado "debe tomar nota" de todo lo ocurrido. En este sentido, insistió en que todos los partidos del Pacto, pero en especial Podemos, deben actuar con "responsabilidad" para cerrar la crisis institucional de una manera que suponga estabilidad.

La sucesión de Huertas

Armengol no quiso pronunciarse respecto a si Podemos debería ceder la presidencia del Parlament a PSIB o Més si no pone sobre la Mesa ningún nombre del agrado de sus socios. "Yo no soy juez de nadie ni decido la idoneidad", dijo la jefa del Ejecutivo, quien insistió en que como presidenta del Govern no debe inmiscuirse en esta decisión. No obstante, resaltó que la presidencia del Parlament debe recaer en alguien que ofrezca garantías de que "no va a crear problemas a los ciudadanos". Podemos insiste en proponer a Baltasar Picornell o Marta Maicas, dos opciones que por ahora no cuentan con el respaldo del PSIB y Més.

Armengol sostuvo que para el pleno del Parlament del 7 de febrero el Pacto habrá llegado a un acuerdo y se elegirá al nuevo presidente de la Cámara. Eso supone que el primer pleno ordinario del nuevo período de sesiones, convocado para mañana, se celebrará con la plaza de presidente vacante, una situación que fue ayer duramente criticada por la portavoz popular , Marga Prohens. "¿Quién es el que dilata ahora el que se cierre esta crisis?", se preguntó Prohens tras recordar que hace casi tres meses que estalló el conflicto en Podemos que acabó con la expulsión de Huertas y en este tiempo el Pacto no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo.