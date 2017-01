Juicio a una exalcaldesa de Ciutadella por hacer desaparecer un expediente

La exalcaldesa accidental de Ciutadella, Antonia Salord Moll, fue juzgada ayer frente a un jurado popular, que deberá decidir si cometió o no un delito de revelación de secretos. La expolítica menorquina, que ocupó dos semanas el cargo de alcaldesa (antes había sido teniente de alcalde), se enfrenta a la acusación de la fiscalía y a la de un partido político, que le imputan dicho delito de revelación. Se solicitan penas de dos años y medio de prisión. Los hechos por los que tendrá que pronunciarse el jurado ocurrieron a finales del mes de febrero de 2009 cuando Antonia Salord era teniente de alcalde. Requirió a la empresa que se encargaba de tramitar las sanciones en materia de disciplina urbanística que le entregara doce expedientes. Uno de estos documentos hacía referencia a una presunta infracción urbanística cometida por un policía local de Ciutadella. El día 3 de marzo, según la acusación, el mismo día que fue nombrada alcaldesa, devolvió once de los doce expedientes urbanísticos. No entregó el que hacía referencia al citado policía. El fiscal asegura que la alcaldesa mantuvo una entrevista en su despacho con el funcionario policial. Casualmente, el expediente urbanístico se ocultó y, de hecho, se tuvo que volver a tramitar. La acusación asegura que esta desaparición no fue casual, sino a propósito.

La exalcaldesa negó ayer que hubiera protegido al policía local. Explicó que Ciutadella es una localidad pequeña y todo el mundo se conoce. Explicó que por ello recibió en su despacho al agente, que le habló de que no estaba conforme con la valoración de la empresa que tramitaba las anomalías urbanísticas. Al parecer, esta persona había realizado unas obras ilegales y se proponía una sanción de 42.000 euros. La política aseguró que no intentó nunca tapar esta infracción, pero no pudo explicar las razones por las que no devolvió este concreto expediente disciplinario y en cambio el resto los entregó todos. Antonia Salord confesó que dentro de sus atribuciones como teniente de alcalde nunca se encargó de las cuestiones urbanísticas del municipio de Ciutadella. Su responsabilidad era dirigir, entre otras áreas, la de seguridad ciudadana y por ello tenía relación con los policías locales.

La acusada atribuyó todos los hechos a una persecución política iniciada por los otros grupos de la oposición, que lograron que dejara la alcaldía.