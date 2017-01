Carbonero confiesa que Fiscalía le disuadió de llevar las autopistas de Ibiza ante la justicia

El exconseller de Obras Públicas durante la segunda legislatura de Francesc Antich, Jaume Carmonero, ha relatado hoy en la comisión de investigación de las autopistas de Ibiza como la Fiscalía le disuadió de llevar informes de la adjudicación y construcción de las carreteras pitiüsas ante la justicia. "Con el paso de los años creo que debería haber actuado diferente. Debería haber presentado los diferentes informes a Fiscalía", ha relatado el exconseller del PSIB, admitiendo que "hoy no actuaría de la misma manera" y señalando que el ministerio público le sugirió no hacerlo.??

Según ha narrado Carbonero en la comisión de investigación de las autopistas del Parlament, Fiscalía le dijo que "en este momento no nos parece oportuno" la investigación de la concesión y construcción de las autopistas de Ibiza, lo que ha atribuido a que el ministerio público "en aquel momento estaban desbordados", al haber aflorado ya numerosos casos de corrupción.

??Al ser preguntado por el diputado del Partido Popular, Miguel Jerez, por si después de las sentencias en contra de los criterios de pago a las concesionarias actuaría hoy de la misma manera, Carbonero ha dicho que "no". "Hoy no actuaría igual porque hay un nuevo informe de 2013, pero yo el 2013 no estaba y los informes que tenía del 2011 eran otros". En este sentido, ha defendido que se ciñó a los informes de los funcionarios de la intervención de la comunidad, "porque eran vinculantes y yo no podía hacer otra cosa". "No tengo la culpa de que el interventor cambiara sus criterios", ha criticado en varias ocasiones, llegando a asegurar que "no tiene una opinión favorable" de este órgano.??

En una comparecencia tensa, Carbonero ha dicho que no "se fue en contra de los intereses de Baleares" cuando él decidió unos criterios de pago que han resultado ser más beneficiosos para las concesionarias, sino "desde el principio: cuando se rechazaron los convenios de carreteras con Madrid y se ejecutaron unas autopistas sin sentido".