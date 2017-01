Blanca Landa del Castillo: "Balears no está preparada para hacer frente a la 'Xylella', le hacen falta más recursos"

Sigue de cerca cómo evoluciona la Xylella fastidiosa en el archipiélago y, de hecho, el Govern ya ha recurrido a su ayuda. Blanca Landa es investigadora del CSIC y la científica de referencia a la hora de hablar de xylella en España. Recuerda que las medidas dependerán de Europa y asegura que hoy es pronto "incluso para que el Govern sea consciente de la dimensión del problema".

-Balears tiene un centenar de casos de Xylella fastidiosa detectados. ¿Hasta qué punto debe preocuparnos?

-Debería preocupar bastante. En Mallorca se han encontrado casos principalmente en almendros y plantas ornamentales, como adelfas y polígalas, y, además, se ha detectado más de una subespecie de la bacteria, por lo que el número de especies que puede afectar en la isla son más de 300. Hasta que no se sepa el alcance de la extensión, desde mi punto de vista es preocupante.

-¿Puede la Xylella tener en Balears los mismos efectos que tuvo en el sur de Italia?

-Es posible, pero afectando a otros cultivos, como el almendro. Todavía no se sabe la susceptibilidad a la bacteria de las variedades que se cultivan en Balears. Estamos abriendo los ojos y encontrando un problema que no se presenta con una fácil solución.

-En Italia afectó principalmente a olivos. En Balears, precisamente, parece que afecta especialmente a los almendros.

-Depende de las subespecies de la bacteria que estén presentes. De momento, en Balears se ha detectado la subespecie fastidiosa, que afecta a viñas y almendros, y la subespecie multiplex, que afecta a plantas forestales y ornamentales. Todavía no se ha encontrado la misma subespecie que en Italia, que afecta más a los olivos. Con el tiempo veremos qué árboles y cultivos son más vulnerables.

-La Conselleria de Medio Ambiente dice que hay indicios de Xylella desde 2012. Serían un centenar de casos en cinco años. ¿A qué velocidad se propaga?

-Eso dependerá de los vectores, de los insectos que transmiten la bacteria que haya en la isla. Hoy se desconoce. Se habla de 2012 por una foto anecdótica, pero si está por toda la isla me aventuraría a decir que puede llevar más tiempo. En Italia apareció en el sur de la provincia de Lecce en 2013 y ahora ya ha llegado a Brindisi y Taranto, que son las provincias limítrofes de la región en el norte. Son muchos los factores que pueden contribuir a que la bacteria se expanda más rápido o más lento.

-El Govern se opone al protocolo de erradicación que exige Europa y apuesta por la contención. ¿Se puede contener?

-Dependerá de la categorización que la Unión Europea dé a Balears y si le permite aplicar medidas de contención u obliga a tomar medidas de erradicación. Hasta que no se sepa con más concreción cuál es el alcance de la bacteria en las islas es difícil aventurarse. Si se sigue al pie de la letra la normativa, supondría arrancar plantaciones de cultivos y no poder volverlas a cultivar. Es muy aventurado hablar de medidas de contención si no sabes el alcance real que tiene la plaga.

-Si se permite, ¿en qué debe consistir la contención?

-La primera medida sería tener una fotografía del estado real de la Xylella en Balears: saber qué zonas y qué especies están afectadas. Luego, hacer un tratamiento insecticida contra los vectores. En plantaciones muy afectadas, arrancarlas. Y empezar a ver la forma de convivir con ellas. Pero, ya digo, lo que quiere hacer el Gobierno balear dependerá de si Bruselas les deja o no les deja.

-¿Se puede convivir con la Xylella como con otras plagas?

-Si está extendida en una zona geográfica amplia, no queda otra. En California llevan desde finales del siglo XIX con ella y han aprendido a combatirla: unos años mejores y otros peores. Es todavía muy pronto para saberlo. Es fundamental generar conocimiento para saber qué es lo que ha pasado y su alcance real. Cuando se conoce el enemigo se pueden buscar formas de combatirlo. Ahora es pronto incluso para que el Gobierno balear sea consciente de la dimensión del problema.

-¿Qué riesgos supone no aplicar el protocolo de erradicación que exige la Unión Europea?

-Que el problema lo sigues teniendo. Sigue el riesgo de que de manera desafortunada se propague y sigue siendo una fuente de inóculo para plantas sanas. Un agricultor puede invertir en renovar sus cultivos y que le afecte el vector del vecino, le transmita la bacteria y le arruine sus cultivos. Será Bruselas quien diga si hay que tomar el camino de la contención o el de la erradicación.

-Se entiende que para un plan de contención se requieren recursos. ¿Una comunidad como Balears está preparada para hacer frente a la Xylella?

-Creo que no está preparada. Hacen falta inspectores de campo y personal de apoyo en el laboratorio. El laboratorio de Balears está trabajando por encima de sus posibilidades, porque el personal es el que es, y ante una situación que te desborda como esta hacen falta muchos medios. Bruselas contempla ayudas para estos casos y dará apoyo humano y material. Pero, sin duda, en Balears hacen falta más recursos de los que se tienen en la actualidad.

-¿Existen pesticidas para combatir la Xylella fastidiosa?

-Los insecticidas te pueden servir para controlar los vectores que transportan la bacteria. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué vectores hay en Mallorca ni cuándo sería más efectivo aplicarlo. En Estados Unidos, en Brasil o en Italia, los vectores eran diferentes. Lo que no se puede controlar con insecticidas es la bacteria, ya que se ubica en los vasos de los árboles. A día de hoy no hay ningún pesticida ni producto eficaz para combatir la bacteria.

-Dice el Govern que tal vez hay otras autonomías que tengan Xylella y todavía no lo sepan.

-En todas las comunidades están obligados a hacer muestreos para controlarlo. Quizás el caso de Balears ayude a otras autonomías a intensificar sus medidas. Si tienes miedo, estás más prevenido para evitar que te ataque.