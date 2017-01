El Pacto coloca a las exdiputadas de Podemos junto al PP

La Junta de Portavoces del Parlament acordó ayer, con los únicos votos de PSIB, Podemos y Més per Mallorca, que Xelo Huertas y Montserrat Seijas se sienten en los plenos junto al PP, una manera de visualizar la alianza entre populares y la expresidenta del Parlament para retrasar su destitución tras su expulsión de Podemos, aunque oficialmente no esgriman este argumento. Xavier Pericay (Ciudadanos), portavoz del grupo mixto al que han pasado a pertenecer Huertas y Seijas, mostró su malestar tras la Junta de Portavoces y recordó que en la zona que ocupan en el pleno los grupos de izquierdas hay sillas vacías. Las dos diputadas habían solicitado ser ubicadas en este espacio, pero el Pacto no lo ha querido, lo que obligará a El Pi, Ciudadanos y el PP a mover cada uno un diputado. Huertas y Seijas se sentarán entre Ciudadanos y el PP.

"Es lo más adecuado", dijo el líder de Podemos, Alberto Jarabo, tras recordar la "alianza" del PP con Huertas para dilatar su destitución como presidenta del Parlament. Es cierto que la ubicación en la sala de plenos destinada a las dos expulsadas de Podemos supone colocarse en la zona del grupo mixto, junto a los dos parlamentarios de Ciudadanos. Sin embargo, la otra diputada del mixto, Silvia Tur (Gent per Formentera), tiene su escaño en la zona de los partidos del Pacto. Montserrat Seijas consideró ayer que si con Tur hay una excepción, también la debería haber con Huertas y ella, por lo que recurrirá esta decisión.

Las nuevas ubicaciones se estrenarán el miércoles, cuando se celebre el primer pleno ordinario del período de sesiones, convocado ayer por la Mesa del Parlament y en cuyo orden del día no figura la elección del nuevo presidente de la Cámara, para lo que el Pacto aun no ha consensuado un nombre. El pleno del miércoles estará presidido por el vicepresidente primero Vicenç Thomàs (PSIB) como presidente en funciones.

Negociaciones

PSIB, Podemos y Més se reunieron por la mañana sin avanzar sobre quién debe presidir el Parlament, aunque Podemos mantiene sus dos propuestas, la de Baltasar Picornell o Marta Maicas. El Pacto asegura que para el 7 de febrero, cuando se celebre el segundo pleno ordinario del nuevo período de sesiones, el Pacto habrá alcanzado un consenso. "No tengo dudas de que para el día 7 habrá un acuerdo", aseguró el portavoz del PSIB, Andreu Alcover.

Maicas declarará ante el juez el próximo miércoles, imputada por la denuncia de Seijas por suplantar su firma. Podemos confía en que tras su declaración quede desimputada, lo que eliminaría las dificultades para que sea ella la elegida como sucesora de Huertas al frente del Parlament.