La crisis de las moscas en Eivissa obliga a operar a dos enfermos en Son Llàtzer

La aparición de moscas en el área quirúrgica del hospital de Can Misses de Eivissa y su posterior clausura ya ha obligado a trasladar de urgencia a dos pacientes a Palma para que fueran intervenidos en los quirófanos del hospital de Son Llàtzer.

Un paciente ibicenco con una patología urológica ya tuvo que ser evacuado en un helicóptero del 061 a última hora de la tarde del pasado jueves hasta el helipuerto de Son Espases para ser trasladado después desde allí hasta el hospital de Son Llàtzer. Y con otra paciente de traumatología de Can Misses, que tenía que ser intervenida de urgencia de una fractura de pelvis, se actuó de la misma manera ayer por la mañana.

De Can Misses a Son Espases y de allí a Son Llàtzer. El por qué de estos vaivenes fueron atribuidos por fuentes del IB-Salut a la presión asistencial, al número de operaciones programadas y a la falta de camas para el posterior ingreso en Son Espases.

Además, al tratarse de dos patologías que no son de referencia (atendidas de forma exclusiva en el centro de la carretera de Valldemossa), no había ningún inconveniente en que fueran derivados al hospital con menor presión asistencial. Ayer por la tarde, en el servicio de urgencias de Son Espases había un total de 29 pacientes esperando una cama.

Volviendo al origen del problema, fuentes del hospital de Can Misses explicaron que el pasado jueves por la tarde ya se detectó el foco causante de la aparición de moscas en el área quirúrgica, que se hallaría en el subsuelo de una zona aledaña que conecta con el falso techo de la zona de operaciones. Este foco fue sellado y posteriormente fumigado.

No obstante, durante la mañana de ayer seguía habiendo moscas en los pasillos del área quirúrgica, aunque no en el interior de los quirófanos, aseguraron. Para acabar con los molestos dípteros se utilizaron medios tradicionales como atrapamoscas eléctricos ya que en esta zona no se pueden utilizar insecticidas. Y se confía que puedan ser eliminadas este fin de semana gracias tanto a los mecanismos dispuestos como a la propia naturaleza de los insectos, que no viven más de 48 horas.

En cualquier caso, el lunes se volverá a evaluar la situación y, en caso de ausencia de moscas, se procederá a operar únicamente los casos de urgencia. Las intervenciones programadas no se retomarán hasta el martes. Preguntados sobre las pruebas que tendría que hacer el servicio de Microbiología antes de reanudar la actividad quirúrgica, las fuentes consultadas matizaron que al, no haber tenido que realizar obras en el área quirúrgica propiamente dicha, el protocolo ha cambiado y estas pruebas ya no son necesarias.

No obstante, a las 36 operaciones suspendidas el jueves y a las 20 de ayer, viernes, habría que sumar otras 20 programadas para el próximo lunes. Salud ha decidido abrir un expediente sancionador a la concesionaria del hospital por una incidencia grave, ya que responde por el mantenimiento y la desinsectación de las instalaciones.