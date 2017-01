Jover dice que no recuerda reuniones con la concesionaria de la autopista de Eivisa

El exdirector general de Obras Públicas del Govern de Jaume Matas, Carlos Jover, afirmó ayer en el Parlament que "no recuerda, ni es consciente" de haber asistido a las reuniones del Consejo de Administración de Ibisan (concesionaria de la carretera Eivissa-Sant Antoni), a pesar de que los representantes de los grupos parlamentarios de PSIB, Més per Mallorca y Podemos en la comisión de investigación sobre las autopistas de Eivissa insistieran en que su firma aparecía en las actas de dichas reuniones.

Jover, quien compareció ayer por segunda vez en la comisión parlamentaria que investiga los sobrecostes de estas autopistas, reiteró, tal y como hizo el pasado mes de noviembre, que él no "tomó ninguna decisión sobre las obras", y sostuvo que en el último año y medio en el cargo estuvo "bastante apartado de todo".

"Como director general impulsé una serie de carreteras, pero no intervine en los contratos, que se modificaron después en 2008", contestó Jover a las las cuestiones que le planteó el socialista Enric Casanova acerca de su intervención en la adjudicación de las obras de las polémicas autopistas.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, el exdirector general de Obras Públicas afirmó que "nunca" había tratado con Jaume Matas y que su relación con el Govern se circunscribía a la exconsellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer. "Sólo trataba con Cabrer, que era mi superiora, y nada mas", declaró Carlos Jover.

Preguntado acerca de las esculturas que se instalaron en las autovías, Jover aseguró que él sólo "opinó", pero insistió en que no tomó "ninguna decisión" sobre este asunto. "Me pidieron opinión como experto, yo no tenía ninguna capacidad de decidir sobre dinero privado", dijo al respecto.

Aitor Morrás, diputado de Podemos, le preguntó sobre su incremento patrimonial, que Jover justificó aludiendo a cuestiones de índole familiar. En este sentido, explicó que la muerte de su suegro hizo que su mujer "tuviera un incremento del patrimonio importante", lo mismo que le ocurrió a él tras el fallecimiento de sus padres. "No tengo nada que esconder", resaltó.

David Abril, portavoz de Més, acusó a Jover de mentir y le preguntó "por qué dijo usted que el PP le había vendido para salvar a Cabrer", sin lograr una respuesta satisfactoria para el diputado.

Abril insistió en la complicidad necesaria entre el exdirector general de Obras Públicas y la empresa Matías Arrrom Bibiloni (MAB), adjudicataria de las obras de acceso al aeropuerto, la misma empresa que hizo obras en la casa familiar en Formentera y la misma a la que el Govern aparcó 13 expedientes en tiempos de Jover, ´perdonando´ así al constructor multas por valor de 24.000 euros, como ayer informó DIARIO de MALLORCA.