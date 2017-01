Los socios de Podemos vetan a Balti Picornell para presidir el Parlament

­Podemos ha propuesto al diputado Balti Picornell como candidato para relevar a Xelo Huertas al frente de la presidencia del Parlament. No obstante, ni PSIB-PSOE ni Més creen que el joven diputado de Felanitx sea el perfil adecuado. Consideran que Picornell no garantiza el "cese del ruido" en la institución. Por este motivo, le han comunicado a Podemos que al nuevo presidente de la cámara autonómica deben negociarlo en el seno del Pacto.

Una vez destituida Huertas, se presume que seguirá la tensión en el Pacto, ahora para elegir quien será la segunda autoridad de Balears. Socialistas y nacionalistas quieren evitar que un nueve presidente de Podemos se vea envuelto en la batalla interna que se libra en el partido morado y vuelva a provocar una crisis como la actual que arrastra a todo el Govern y a los partidos de la izquierda. "¿Quien garantiza que no vuelvan a salir más grabaciones de los de Podemos?", apuntó un destacado socialista. De igual modo, los de Més han repetido lo mismo en las últimas semanas: quieren que se acabe el lío y no las tienen todas consigo con ningún diputado de Podemos presidiendo el Parlament. Solo verían con buenos ojos si asumieran la presidencia Laura Camargo o Alberto Jarabo. La primera lo tiene casi imposible porque quiere compatibilizar su actividad docente en la UIB con su cargo de portavoz. Por su parte, Jarabo debe lidiar la crisis interna de su partido y tampoco puede presidir el Parlament.

Mesa del Parlament de ayer, en la que se ­­­­destituyó a Xelo Huertas y con ella ausente. B. RAMON

Los partidos del Pacto deben negociar el sustituto. Las reticencias sobre el sustituto ha hecho que Huertas ya no está en su puesto y ellos todavía no tienen un perfil claro para sustituirla. Més y socialistas se sentirían mucho más cómodos si Podemos renunciara al cargo. Lo que ocurre es que después se enzarzarían en una disputa entre ellos para saber a quien de los dos partidos le toca. En Més tienen claro que el PSOE preside el Govern y por equilibrio institucional les tocaría a ellos.

Sin embargo, Podemos no está dispuesto a ceder la presidencia del Parlament. Quieren que el cargo sea para uno de sus diputados para no alterar los Acuerdos por el Cambio. El dilema será encontrar el perfil adecuado y para ello se han convocado diversas reuniones que la fecha está todavía por definir.

Laura Camargo, a la espera de la reunión de pacto para elegir el sustituto de Huertas, aseguró ayer que el nombre "se sabrá pronto". Camargo no descartó tampoco a la diputada por Eivissa Marta Maicas. Camargo considera que su imputación por el caso de la firma de Montse Seijas no le impediría ser presidenta del Parlament al no ser investigada por un delito de corrupción o acoso sexual.

El PP quiere que sea la próxima semana cuando se elija al nuevo presidente o presidenta. No obstante, el Pacto, al no tener un candidato claro, se ha marcado como fecha máxima el siete de febrero.