Evalúan los daños por el temporal para una posible declaración de zona catastrófica

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, informó ayer de que se están evaluando los daños en la agricultura por el temporal de los últimos días, tras lo que se remitirá un listado a la Delegación del Gobierno para que se valore una posible declaración de zona catastrófica.

Según explicó el conseller, la Delegación del Gobierno ha solicitado información para valorar declarar Balears zona catastrófica por lo que el Govern realizará las consultas pertinentes para elaborar el listado de desperfectos. No obstante, Vidal incidió en que en el último episodio de lluvias los alcaldes "estaban descontentos" por la dificultad para acceder a las ayudas. Según el conseller, mientras que el primer periodo de lluvias fue "muy positivo" para el sector agrario por la recarga de los acuíferos, en el segundo "todavía no se había acabado de drenar el agua" por lo que "rápidamente se producen inundaciones" ya que los torrentes no tienen suficiente capacidad de absorción.

Además, en la Conselleria se han encontrado con acequias cortadas por infraestructuras y edificaciones que impedían que el agua llegara a los torrentes.

El Pi critica 'el olvido' de Porreres

El PI pidió ayer la comparecencia en el Parlament del conseller Vidal por su gestión "deficiente y partidista" de las inundaciones. La formación liderada por Jaume Font criticó que en la visita oficial de la conselleria de Agricultura a Montuïri el pasado sábado no se invitó a ningún representante de Porreres, uno de los municipios más afectados por la lluvia y donde gobierna Xisca Mora, del PI. Por contra, sí estuvieron cargos de Més.