Areal niega cualquier relación con las autopistas de Eivissa

Fernando Areal, extesorero y exgerente del PP balear y cuñado de Jaume Matas, afirmó ayer en la comisión parlamentaria que investiga el presunto sobrecoste de las autovías de Eivissa para beneficiar al PP, que no tuvo ninguna relación con esta infraestructura ni conoció nada de las polémicas obras viarias. "Solo las conozco como usuario", insistió reiteradamente Areal durante una tensa comparecencia en la que el presidente de la comisión, Vicenç Thomàs, tuvo que llamarle varias veces la atención por no limitarse a contestar a las preguntas de los diputados, en especial a las de David Abril (Més per Mallorca) y Aitor Morrás (Podemos).

"Estoy aquí por ser familiar de Matas, no por mí, porque si fuera otro no estaría; estoy por eso, no por lo que he hecho", afirmó Areal respecto a su comparecencia en la comisión de investigación. Aseguró no conocer a los contratistas de las autopistas de Eivissa y contestó negativamente a cualquier pregunta relacionada con el posible cobro de comisiones. También negó, a preguntas de Abril, haberse reunido con contratistas en el hotel Convent de la Missió, en Palma, en donde según dijo sólo estuvo en una ocasión, con el banco en el que trabajaba (Bancaja), "en una convención de SICAVs".

Areal mantuvo una actitud desafiante y trasladó desde el principio su incomodidad por comparecer en la citada comisión, que comenzó mostrando su desagrado por la presencia de los medios de comunicación al entender que de ese modo no se respetaba su intimidad. "No", "me ofende" o "sería inmoral" fueron sus constantes respuestas a las preguntas de PSIB, Més y Podemos sobre si recibió instrucciones desde el Govern o desde el PP nacional respecto a los adjudicatarios de las autopistas de Eivissa o el cobro de comisiones. "Yo de las autopistas de Eivissa no se ni quién las ha hecho ni nada", afirmó.

También rechazó el relato de Abril, quien afirmó que en el caso de las autopistas de Eivissa "el 3 por ciento" de comisión estaba "explícito" en los contratos, con un 1 por ciento cultural y un 2 por ciento que presuntamente se pagaba a agencias con facturas que ordenaba el Govern y pagaban las concesionarias. "Eso del 3 por ciento era en Catalunya", replicó irónicamente Areal quien insistió en que él se limitaba a gestionar el PP y desconocía nada de lo que tuviera que ver con proyectos impulsados desde el Govern.

"Estoy cansado de ser considerado como el familiar de", dijo a los diputados a quienes les emplazó a preguntarle por lo que él pudiera haber hecho y no por su relación familiar con Matas. Abril, Morràs, Enric Casanova (PSIB) y Josep Castells (Més per Menorca) recordaron que era el tesorero del PP entre agosto de 2003 y 2007, ultima legislatura con Jaume Matas al frente del Govern, e insistieron en preguntarle si nunca trató con el expresident sobre esta macroinfraestructura, obteniendo la negativa como respuesta.

Abril y Morràs también le recordaron que fue condenado por delito electoral y el portavoz de Més resaltó que la Sindicatura de Comptes señaló que el PP habría cobrado 150.000 euros de más en subvenciones electorales. Con este recordatorio, Abril intentaba enmarcar la relevancia de Areal por su cargo como gerente del partido, pero no logró sacarle de su negativa. El extesorero negó ser "la puerta" de los contratistas en aquella época y sólo admitió su condena por delito electoral, al gastar "más" de lo que debía. "Pague la multa, ya está", dijo.

En otras ocasiones, apeló a la falta de memoria. Así, dijo no recordar si hubo relación entre el grupo publicitario Over Marketing y el PP balear. "Podría ser Over u otra, pasó hace doce años", dijo Areal. En cambio, admitió conocer a Daniel Mercado, dueño de la citada agencia, aunque sostuvo que contó "poco" con él porque no le gustaba.

Morrás ironizó que cuando en la comisión de investigación comparecen políticos del PP se produce una "amnesia selectiva" y cuando comparecen gerentes o empresarios, "un desconocimiento absoluto". Añadió que Areal "conocía a todos los empresarios menos a los que construyeron las autopistas de Eivissa", mostrando así sus dudas sobre la versión del exgerente del PP. El popular Miquel Jerez defendió a Areal, cuya presencia en la comisión, según dijo, no estaba justificada.