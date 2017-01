Fernando Areal niega cualquier relación con el sobrecoste de las autopistas de Ibiza

Fernando Areal, extesorero del PP y cuñado de Jaume Matas, ha afirmado hoy en la comisión parlamentaria que investiga el presunto sobrecoste de las autovías de Ibiza para beneficiar al PP que no tuvo ninguna relación con esta infraestructura ni conoció nada de las polémicas obras viarias. "Solo las conozco como usuario", ha insistido reiteradamente Areal durante una tensa comparecencia en la que el presidente de la comisión, Vicenç Thomàs, ha tenido que llamarle varias veces la atención por no limitarse a contestar a las preguntas de los diputados, en especial a las de David Abril (Més per Mallorca) y Aitor Morrás (Podemos).

"Estoy aquí por ser familiar de Matas, no por mí, porque si fuera otro no estaría; estoy por eso, no por lo que he hecho", ha afirmado Areal respecto a su comparecencia en la comisión de investigación. Ha asegurado no conocer a los contraristas de las autopistas de Ibiza y constestado negativamente a cualquier pregunta relacionada con el posible cobro de comisiones.

También nego, a preguntas de Abril, haberse reunido con contratistas en el hotel Convent de la Missió, en Palma, en donde segun ha dicho sólo ha estado en una ocasión con el banco en el que trabajaba (Bancaja) "en una convención de SICAVs"