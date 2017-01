El martes trae más lluvia, temporal marítimo y nieve en la Serra de Tramuntana

La lluvia no abandona Mallorca. Según predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, el martes traerá precipitaciones localmente fuertes que por la tarde irán amainando. No desaparece el riesgo de inundaciones, porque el agua descargada en la isla durante la última semana hace que cualquier pequeño chubasco pueda dañar a una tierra que ya no absorbe más, por no hablar de los saturados torrentes y embalses. La cota de nieve se sitúa a los 1.000 metros, con lo que la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve se mantiene sólo en la Serra de Tramuntana.



Se ha decretado alerta amarilla por fenómenos costeros y fuerte viento en el norte y nordeste de Mallorca, con olas de hasta tres metros. Como la posibilidad de lluvias, el temporal irá amainando por la tarde.



Según la previsión de la AEMET, las temperaturas mínimas se registrarán en Lluc, con 4 grados; Palma y Portocolom, con 7, y sa Pobla con 8.



La Agencia Estatal de Meteorología en Balears señaló ayer que las precipitaciones registradas en Mallorca desde el jueves han duplicado y en algunos casos triplicado, según la localidad, las media del mes de enero. Así, por ejemplo, en Lluc han caído desde el jueves 295,6 litros, frente a los 142 de media; en Montuïri 175,3, frente a los 48 de media; y en Palma 100,3 litros frente a los 42 de media.