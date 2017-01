El pequeño comercio ve complicada la implantación del tique electrónico

­Las patronales del comercio de Balears han asegurado que ven "complicada" la implantación del tique electrónico en sus empresas "en la actualidad", aunque señalan que ven esta opción como algo positivo, "siempre si es algo voluntario" y no sustituye por completo al físico.

El presidente de la Confederación Balear de Comercio (CBC), Pablo Bellinfante, ha aseverado que con la "tecnología actual", así como están configurados los terminales de los puntos de venta, "la aplicación práctica" de esta idea se le antoja "muy complicada".

Por su parte, el presidente de Afedeco, Rafael Ballester, ha asegurado que "tecnológicamente los comercios no están preparados" y aunque no lo ve "para el corto plazo" sí lo contempla como "una opción para el futuro". "No lo veo mal, pero se necesita un periodo de adaptación y al cliente hay que garantizarle la compra", ha comentado.

Por otro lado, el presidente de Pimeco, Bernat Coll, ha dicho que "el tique físico debe perdurar" ya que es la garantía que tiene el cliente. "Lo veo bien siempre que sea voluntario porque es el consumidor el que se ve afectado y debe poder tener el tique físico", siempre que esta sea su voluntad, ha incidido.

En este sentido, ha sostenido que el electrónico, de momento, "no puede llegar a todos los públicos, como a las personas mayores o gente que no tiene dirección de correo electrónico". "Es algo que aún se tiene que estandarizar, pero el físico no desaparecerá", ha vaticinado.



Los consumidores

Desde Facua-Consumidores en Acción recuerdan que la sustitución de los tiques o facturas de compra en papel por documentos electrónicos, es una medida que la ley solo permite si el comprador lo acepta.

Se trata de una garantía imprescindible para que el comprador pueda afrontar cualquier reclamación.